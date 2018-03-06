"Да таким образом мы отметим столетний юбилей Литовского государства, отмечаемый в этом году, показав миру, что мы предприимчивая страна, которая поощряет инновации и новые технологии, первой в нумизматике откроет путь цифровым коллекционным монетам", - отметил в пресс-релизе член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас.
Технологию выпуска монеты и решения по ее реализации будут обсуждаться на проводимом банком марафоне разработчиков программного обеспечения (хакатроне), для участия в котором будут приглашены специалисты и компании со всего мира.
Затем будет принято решение о дате, тираже, номинале и цене выпуска моменты, технологии и способе распространения.
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