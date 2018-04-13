Центробанк Литвы надеется, что обязательное страхование водителей, которое значительно подорожало в прошлом году, в этом году не знаменуется сильным ростом.
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ЦБ сообщил, что сектор страхования в прошлом году рос и был прибыльным. Однако рынок обязательного страхования водителей был убыточным, правда тенденция улучшилась, поэтому нет повода для быстрого роста цен в этом году.

"Несмотря на то, что в среднем обязательное страхование водителей за год подорожало на 29%, эта сфера страхования осталась убыточной. Но есть и позитивная тенденция - в прошлом году убытки уменьшились, это позволяет надеяться, что большого роста в этом году не будет", - сказал представитель ЦБ Витаутас Валвонис.

В прошлом году было составлено 3 млн. полисов обязательного страхования водителей. Взносы составили 215,7 млн. евро, а выплаты - 113,5 млн. евро. Убытки снизились почти на 18 млн. евро: с 19,4 млн. в 2016 г. до 1,5 млн. евро в 2017 г.

В конце 2017 г. в Литве действовала 21 страховая компания.

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