Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные, однако уже в пятницу водители столкнутся в городе с ограничениями. В пятницу вечером нельзя будет въехать в центральную часть города на автомобиле.
© Vilniaus savivaldybė

Все находящиеся вокруг Старого города улицы закроют в пятницу в 22 ч. На автомобиле нельзя будет проехать не только по центру, но и по основным дорогам.

Например, движение будет запрещено на ул. Т.Косцюшкос, Арсенало, Жигиманту. В пятницу вечером закроют ул. Йогайлос, Пилимо, Майронё и Б.Радвилайтес.

Проезд откроют только с 22 ч. 22 сентября.

Важно также знать, что с 17 по 22 сентября на этих улицах запрещена остановка и стоянка. Это значит, что там не должно быть автомобилей.

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Eismo ribojimai Vilniuje popiežiaus vizito metu
Eismo ribojimai Vilniuje popiežiaus vizito metu
© Savivaldybės archyvas

Портал напоминает, что 23 сентября общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным.

Водителей, которые приедут в Вильнюс на своем авто, просят оставлять автомобили подальше от центра, например, на стоянках "Паркуйся и езжай" и далее продолжать поездку на общественном транспорте.

Похожая ситуация будет и в Каунасе. В центр города не смогут проехать не только жители, но и обслуживающий транспорт, такси.

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