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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) уточнил общую статистику в связи с коронавирусом в Литве.
Центр здравоохранения представил новую статистику заболевания коронавирусом в Литве
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным НЦОЗ на 28 апреля:

Количество подтвержденных случаев у отдельных людей: 1344* (вчера сообщалось о 1449 положительных результатах исследования, а не о количестве заболевших)
Количество больных: 808
За понедельник новых случаев COVID 19: 5
Количество скончавшихся от COVID 19: 44
Количество выздоровевших: 536
В изоляции находятся: 601

Министерство отмечает, что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.

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"При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования – в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве – по этой причине сложно сводить все данные", – отмечает министерство.

Подчеркивается, что прежняя методика информирования о результатах всех лабораторных исследований применялась для "оперативности предоставления данных", отныне официальная статистика заражения COVID-19 будет отражать данные "по конкретным людям, а не по количеству проведенных анализов".

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