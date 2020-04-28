Центр здравоохранения представил новую статистику заболевания коронавирусом в Литве

По данным НЦОЗ на 28 апреля:

Количество подтвержденных случаев у отдельных людей: 1344* (вчера сообщалось о 1449 положительных результатах исследования, а не о количестве заболевших)

Количество больных: 808

За понедельник новых случаев COVID 19: 5

Количество скончавшихся от COVID 19: 44

Количество выздоровевших: 536

В изоляции находятся: 601

Министерство отмечает, что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.

"При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования – в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве – по этой причине сложно сводить все данные", – отмечает министерство.

Подчеркивается, что прежняя методика информирования о результатах всех лабораторных исследований применялась для "оперативности предоставления данных", отныне официальная статистика заражения COVID-19 будет отражать данные "по конкретным людям, а не по количеству проведенных анализов".