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Во вторник вновь была восстановлена работа электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, сообщил центр регистра.
Registrų centras
Registrų centras

"Во вторник специалисты центра регистра восстановили работу крупнейшей в стране информационной системы e.sveikata – завершены тесты и проведены работы по подтверждению целостности данных, успешно завершен этап запуска системы", – говорится в сообщении центра.

"Я благодарю всю команду центра регистра и всех внешних специалистов, которые оказали помощь, предоставили консультации. Усилиями всех этих людей удалось восстановить работу одной из важнейших систем Литвы", – цитируются в сообщении слова гендиректора центра регистра Саулюса Урбанавичюса.

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"Мы еще раз выражаем сожаление по поводу того, что по причине бездействия системы части населения пришлось столкнуться с неудобствами. Это событие показало, что для обеспечения слаженного управления информационными системами стратегического значения требуются неотложные решения на высшем государственном уровне", – сказал он.

Центр регистра сообщил, что хотя все накопленные в системе данные удалось успешно восстановить с копирующего оборудования, по причине сложности системы могут быть отдельные неполадки.

О них центр просит информировать консультантов по электронной почте e.sveikata@registrucentras.lt или по телефону +370 5 236 4577.

В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную центра регистра. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.

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