Центр регистра обновляет средние данные о стоимости недвижимости: больше людей будут платить налог

Представитель ЦР Миндаугас Самкус сказал DELFI, что ЦР на протяжении более 10 лет ежегодно проводить массовую оценку жилья, пересчитывая стоимость зданий и земли.

"В этом году этот пересчет отличается тем, что от средней рыночной стоимости, установленной с 1 января 2021 году будет зависеть, кому придется платить налог на недвижимость", – сказал он.

Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена 1 января 2016 года, а на землю – с 1 января 2018 года.

Процесс массовой оценки, с помощью которой пересчитывают среднюю рыночную стоимость, по словам специалиста, проходит поэтапно на протяжении всего года.

"В сентябре объявят проектные данные о средней рыночной стоимости, которые после консультаций с обществом и ведомствами, будут утверждены до конца следующего года.

Осенью владельцы могут бесплатно проверить проектную стоимость зданий и земли.

Самкус сказал, что основная польза методики массовой оценки состоит в том, что позволяет в течение относительно короткого времени, при небольших затратах оценить большое количество объектов недвижимости.

"Действующее в Литве решение в этой сфере считают одним из самых лучших в мире", – сказал специалист.

На вопрос, каково будет реальное изменение стоимости с учетом того, что с 2016 года экономика росла, а недвижимость дорожала, Самкус сказал, что пока выводы делать рано, поскольку подсчеты только начались.

"Точные данные о том, кому придется платить налог на недвижимость, может предоставить Налоговая инспекция", – сказал он.

DELFI напоминает, что с 1 января 2020 года изменилась ценность необлагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит до 150 000 евро (раньше необлагаемый налогами порог составлял 220 000 евро).