"Специалисты Центра регистра на выходных продолжают работы по восстановлению системы. Сначала из хранилища резервных копий данные переносили на сервер. Эти работы были завершены в четверг утром. После этого данные стали импортировать в базу данных Oracle", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.

"После этого начнется тестирование системы. Только когда убедятся в интегрированности системы и верности данных, деятельность системы будет возобновлена. (...) Мы делаем все зависящее от нас, и надеемся, что система может быть запущена в начале следующей недели", – прибавил он.

По словам Самкуса, процесс восстановления системы затянулся, поскольку специалисты хотят обеспечить "максимальную безопасность данных".

"На сегодняшний день нет таких технологических решений, которые помогли бы быстрее воссоздать и перенести в систему такое количество данных (90 терабайтов)", – сказал специалист.

Он заметил, что все остальные данные и системы были восстановлены в начале недели.

"Ими могут пользоваться и пользователи извне, клиенты получают все услуги. Не исключено, что еще возможны некоторые отдельные сбои, поэтому просим об этом информировать клиентов, сталкивающихся со сбоями", – сказал Самкус.

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Центра регистра.