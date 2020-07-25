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Система e.sveikatа должна быть запущена в начале следующей недели, информирует Центр регистра.
Registrų centras
Registrų centras

"Специалисты Центра регистра на выходных продолжают работы по восстановлению системы. Сначала из хранилища резервных копий данные переносили на сервер. Эти работы были завершены в четверг утром. После этого данные стали импортировать в базу данных Oracle", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.

"После этого начнется тестирование системы. Только когда убедятся в интегрированности системы и верности данных, деятельность системы будет возобновлена. (...) Мы делаем все зависящее от нас, и надеемся, что система может быть запущена в начале следующей недели", – прибавил он.

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По словам Самкуса, процесс восстановления системы затянулся, поскольку специалисты хотят обеспечить "максимальную безопасность данных".

"На сегодняшний день нет таких технологических решений, которые помогли бы быстрее воссоздать и перенести в систему такое количество данных (90 терабайтов)", – сказал специалист.

Он заметил, что все остальные данные и системы были восстановлены в начале недели.

"Ими могут пользоваться и пользователи извне, клиенты получают все услуги. Не исключено, что еще возможны некоторые отдельные сбои, поэтому просим об этом информировать клиентов, сталкивающихся со сбоями", – сказал Самкус.

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Центра регистра.

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