В сообщении сказано, что оценка недвижимости проводится ежегодно, а по ее результатам потом подсчитывают налоги за недвижимость и устанавливают цены на продажу или аренду государственного имущества. Кроме того, этот вопрос актуален и для жителей, когда считают налоги в случае оформления дарственных или наследства. На основе этих результатов также выявляют регионы, на покупку жилья в которых предоставляют финансовые льготы молодым семьям, покупающим первое жилье. На основе данных Центра регистра плату за свои услуги подсчитывают и нотариусы в Литве.

Публичные дискуссии состоятся 16-27 сентября во всех крупных отделениях Центра регистра. Окончательные данные будут утверждены и вступят в силу не позже чем 1 января 2020 года.