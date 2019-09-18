В сообщении сказано, что оценка недвижимости проводится ежегодно, а по ее результатам потом подсчитывают налоги за недвижимость и устанавливают цены на продажу или аренду государственного имущества. Кроме того, этот вопрос актуален и для жителей, когда считают налоги в случае оформления дарственных или наследства. На основе этих результатов также выявляют регионы, на покупку жилья в которых предоставляют финансовые льготы молодым семьям, покупающим первое жилье. На основе данных Центра регистра плату за свои услуги подсчитывают и нотариусы в Литве.
Публичные дискуссии состоятся 16-27 сентября во всех крупных отделениях Центра регистра. Окончательные данные будут утверждены и вступят в силу не позже чем 1 января 2020 года.
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