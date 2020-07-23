Центр регистра: изменения есть, но система e.sveikata еще не восстановлена

"Данные уже перенесли в новую, надежную базу. Сейчас их переносят в саму систему, после этого начнется ее тестирование, чтобы можно было убедиться в том, что она работает", – сказал пресс-секретарь центра Миндаугас Самкус.

"Система большая и комплексная, она требует немало работы. Мы сожалеем, что ситуация с этой системой доставила неудобства всем - и пациентам, и врачам, и провизорам", – прибавил он.

На вопрос, когда система будет полностью восстановлена, Самкус ответил, что делают все, чтобы это произошло "как можно скорее". Он также сказал, что за ночь не удалось и восстановить систему электронной подписи.

"Работы по устранению неполадок продолжаются. Как только услугу восстановят, мы информируем об этом", – сказал Самкус. По его словам, все другие системы работают, а в среду устраняли отдельные неполадки.

"Жалобы клиентов в связи с работой этих систем больше касаются проблемы мобильной подписи, ее решают", – сказал он.

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Центра регистра. По этой причине были перебои в системах многих учреждений.

По причине неисправности e.sveikata медучреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получать лекарства, выписанные по электронным рецептам.

Провизоры просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты.

Из-за перебоев во вторник не работали и нотариусы. Сначала прогнозировалось, что систему восстановят в течение суток, однако неисправности сложнее.