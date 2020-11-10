По его сообщению, станции мониторинга радиационного фона Литвы не фиксируют увеличения природного фона ионизирующего излучения.

На минувшей неделе БелАЭС была подключена к энергетической системе, но с полудня воскресенья она перестала производить электроэнергию, информировал BNS в понедельник литовский оператор системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid. В компании сказали BNS, что не могут сообщить, по каким причинам это произошло.

В понедельник белорусское Министерство энергетики сообщило, на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины этого шага не указываются.

Между тем, белорусские СМИ сообщили, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Советник министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте в понедельник вечером сообщила BNS, что у министерства нет информации об истинных причинах, по которым БелАЭС перестала производить электроэнергию.

Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией сразу же, как только станция начала производить электроэнергию – 3 ноября.