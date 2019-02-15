Утенская продовольственно-ветеринарная служба зафиксировала, что количество мышьяка в воде составляет 19,1 микрограмма на литр. Допустимая норма 10 микрограммов на литр.

На данный момент жителям деревни поставляют бутилированную воду, воду из крана можно использовать лишь для бытовых нужд.

Утенская продовольственно-ветеринарная служба предложила мэрии провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным ВОЗ, повышенное содержание мышьяка в воде опасно для здоровья. Мышьяк накапливается в организме. Он может вызвать малокровие, головные боли, заболевания дыхательных путей и другие болезни.

Мышьяк попадает в окружающую среду в виде отходов химических, фармацевтических, текстильных, энергетических и др. предприятии и их изделий. Этот тяжелый металл содержится и в шлаках, которые появляется после сжигания каменного угля.