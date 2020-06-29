Центр крови Каунасской клиники просит о помощи: критически не хватает крови одной группы

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Центр крови Каунасской клиники просит о помощи. Нужна кровь всех групп, а в особенности группы А, ее запасы на исходе", – сказано на фейсбуке.
Центр крови находится по адресу ул. Эйвеню, 2, Каунас
Время работы:
I, III, V 8–18 ч.
II, IV 9–19 ч.
VI 9–15 ч.
Парковка для доноров бесплатная, просьба звонить по номерам: +370 37 32 6500, +370 37 78 7372.
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