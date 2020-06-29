Центр крови Каунасской клиники просит о помощи: критически не хватает крови одной группы

Скопировать ссылку Центр крови Каунасской клиники просит о помощи: критически не хватает крови одной группы

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Центр крови Каунасской клиники просит о помощи. Нужна кровь всех групп, а в особенности группы А, ее запасы на исходе", – сказано на фейсбуке.