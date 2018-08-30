Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) начинает публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве - убийствах, изнасилованиях и грабежах.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Начало обнародования новых документов приурочено к годовщине вывода оккупационных советских войск из Литвы.

На интернет-сайте kgbveikla.lt начинается публикация документов Коммунистической партии, Красной армии, МВД и других ведомств, раскрывающие их репрессивные и насильственные действия в Литве в 1944–1953 годах.

Документы свидетельствуют, что после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях начались повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста.

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"Насиловали и семидесятилетних старух, и четырнадцатилетних девочек - даже в присутствии родителей", - говорится в сообщении ЦИГРЖЛ.

В документах также описаны стрельба пьяных советских солдат, в результате которой погибли люди, поджоги усадеб, грабеж жителей и другие преступления.

Последние части советских войск покинули Литву 31 августа 1993 года.

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