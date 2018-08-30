Начало обнародования новых документов приурочено к годовщине вывода оккупационных советских войск из Литвы.
На интернет-сайте kgbveikla.lt начинается публикация документов Коммунистической партии, Красной армии, МВД и других ведомств, раскрывающие их репрессивные и насильственные действия в Литве в 1944–1953 годах.
Документы свидетельствуют, что после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях начались повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста.
"Насиловали и семидесятилетних старух, и четырнадцатилетних девочек - даже в присутствии родителей", - говорится в сообщении ЦИГРЖЛ.
В документах также описаны стрельба пьяных советских солдат, в результате которой погибли люди, поджоги усадеб, грабеж жителей и другие преступления.
Последние части советских войск покинули Литву 31 августа 1993 года.
Центр исследований геноцида начал публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве (16)
Центр исследований геноцида и сопротивления жителей...
Цены на школьные принадлежности в Литве, Латвии и Беларуси: сколько стоит "корзина" школьника
Со следующей недели тысячи школьников вернутся за...
"Содра" призывает к бдительности: часть молодежи должна платить ОНЗ (2)
Приближается сентябрь. Фонд социального страхования ("...
Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября (1)
В первый день нового учебного года родители детей...
Как работает российское вмешательство в дела соседних стран (24)
Переписка в скайпе и другие документы, попавшие в...
TOP новостей
Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (139)
Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...
Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября (1)
В первый день нового учебного года родители детей...
Два вильнюсских микрорайона соединил новый виадук (4)
Над оживленной улице Вильнюса Т.Нарбуто 30 августа был...
Центр исследований геноцида начал публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве (16)
Центр исследований геноцида и сопротивления жителей...
Цены на школьные принадлежности в Литве, Латвии и Беларуси: сколько стоит "корзина" школьника
Со следующей недели тысячи школьников вернутся за...