В пятницу центр сообщил о 14 случаях кори.
"Часть (заболевших - ред.) уже выпишут из больницы, они уже выздоровели", - сказал BNS представитель центра Зигмас Нагис.
Больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Вильнюсском округе, есть случаи заболевания в Каунасском и Утенском округах.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори, из них 4 - у детей и 26 - у взрослых.
Корь - острое, инфекционное вирусное заболевание, которое обычно начинается с высокой температуры, покраснения глаз и светобоязни, позже появляется сыпь и свойственные кори осложнения, которые могут привести к смертельному исходу.
Единственное эффективное средство от кори - прививка.
Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (3)
Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...
Центр инфекционных заболеваний: в Литве зарегистрировано еще два случая кори (4)
Число заболевших корью в Литве продолжает расти - в этом...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (8)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Новейшие рейтинги: конкуренция между партиями продолжается (26)
Растет число избирателей, которые не знают, за какую из...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: конкуренция между партиями продолжается (26)
Растет число избирателей, которые не знают, за какую из...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (8)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром окружающей среды (5)
Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...
Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (3)
Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...