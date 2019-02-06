В пятницу центр сообщил о 14 случаях кори.

"Часть (заболевших - ред.) уже выпишут из больницы, они уже выздоровели", - сказал BNS представитель центра Зигмас Нагис.

Больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Вильнюсском округе, есть случаи заболевания в Каунасском и Утенском округах.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори, из них 4 - у детей и 26 - у взрослых.

Корь - острое, инфекционное вирусное заболевание, которое обычно начинается с высокой температуры, покраснения глаз и светобоязни, позже появляется сыпь и свойственные кори осложнения, которые могут привести к смертельному исходу.

Единственное эффективное средство от кори - прививка.