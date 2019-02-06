Число заболевших корью в Литве продолжает расти - в этом году зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью, 9 заболевших - дети, 7 - взрослые, информировал во вторник BNS Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.
© Shutterstock nuotr.

В пятницу центр сообщил о 14 случаях кори.

"Часть (заболевших - ред.) уже выпишут из больницы, они уже выздоровели", - сказал BNS представитель центра Зигмас Нагис.

Больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Вильнюсском округе, есть случаи заболевания в Каунасском и Утенском округах.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано 30 случаев кори, из них 4 - у детей и 26 - у взрослых.

Корь - острое, инфекционное вирусное заболевание, которое обычно начинается с высокой температуры, покраснения глаз и светобоязни, позже появляется сыпь и свойственные кори осложнения, которые могут привести к смертельному исходу.

Единственное эффективное средство от кори - прививка.

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