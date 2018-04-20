"Вчера сотрудники ССР изъяли документы из Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, необходимые для уточнения ситуации в связи с обращением Минздрава Литвы по информации, опубликованной на портале 15min 11 апреля 2018 г.", – сказала DELFI пресс-секретарь ССР Рената Эндружите.
По ее словам, это обычная административная процедура, которую выполняют после получения заявления и просят ведомства предъявить документы, необходимые для уточнения обстоятельств.
"Расследование пока не начато. Просто изъяты документы, которые анализируют, уточняя обстоятельства в рамках полученного обращения", – сказала Эндружите.
Представитель ССР не могла уточнить, какие документы были изъяты. В статье 15min, после которой Минздрав обратился в ССР, бывший работник Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Кястутис Рудайтис сказал в интервью Dokumentikos namai, что когда он работал в Центре, его глава - Саулюс Чаплинскас - заставлял работников подделывать документы, связанные с государственными закупками.
В ответ Минздрав немедленно обратился в ССР с просьбой начать расследование. От того, какие сведения соберет ССР, будут зависеть дальнейшие действия Минздарава. Минздрав готов к сотрудничеству с ССР.
"Министр Аурелиюс Верига неоднократно указывал, что никакую коррупцию в системе здравоохранения не потерпят – ни крупную, ни небольшую. Если подтвердится информация о непрозрачных закупках Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, Минздрав предпримет все меры, чтобы пресечь такие действия", – сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене.
Минздрав создал комиссию, которая начинает официальное расследование в связи с высказываниями Чаплинскаса о больных.
Бушинскайте-Шрюбене повторила, что министр Верига предоставил Чаплинскасу возможность по-мужски принять решение о дальнейшем пребывании на этом посту.
Чаплинскас должен был на этой неделе вернуться на работу после болезни и встретиться с министром, однако больничный Чаплинскаса был продлен до 24 апреля включительно. Минздрав надеется, что эта встреча состоится на следующей неделе.
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