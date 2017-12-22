Журналисты Kas vyksta Kaune интересовались, сколько стоят утки в Литве и в Польше.

В популярнейшей литовской сети Maxima, по словам Вилмы Друлене, можно выбирать из 7 видов уток, цена на которых колеблется в пределах 5-7 евро за кг.

"Самая популярная – мороженная литовская утка. В декабре этого года купили уже 5000 таких уток. Кроме того, продано по несколько сот килограммов уток из Грузии, Германии, Нидерландов и Польши", – сказала представитель Maxima.

По словам Друлене, до Нового года килограмм утки в магазинах Maxima можно купить за 2,99 евро.

Представитель другой торговой сети - Lidl - Ева Даугеле сказала, что уже с 21 декабря утку Skonio ženklas можно купить по 2,99 евро за кг.

Журналисты решили узнать, сколько утка стоит в фермерском хозяйстве.

Литовский фермер, который не первый год выращивает экологических уток на продажу, сказал, что за килограмм просит 6 евро, и это, по его словам, дешево – почти с 50% скидкой. В хозяйстве под Вильнюсом уток продают по 12 евро за кг.

В последнее время многие жители Литвы ездят за продуктами в Польшу, надеясь на более низкие цены.

В Магазинах сети Tesco килограмм утри стоит 7,99-9,99 злотых. Значит, в евро 1,95-2,44 евро. Утиные божки продают по 19,99 злотых (4,88 злотых).

В Литве такие цены возможны только во время акций.

Но надо не забывать, что поездки в Польшу тоже стоят денег. Кроме того, не надо забывать и тот факт, что утка стоит не один килограмм, значит цена увеличивается в 2-3 раза.