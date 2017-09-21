Pricer.lt зафиксировал цены на популярнейшие продукты в литовских магазинах в сентябре.
Как и в августе, рекордно подорожали молочные продукты. Лидер этой группы – молочное масло. Если в августе сливочное масло (82% жирности, 1 кг) в среднем подорожало на – 9,9%, то в сентябре оно подорожало еще на 23,3%.
Pricer.lt зафиксировал, что с начала года масло подорожало на 40,1%. Между тем сливочное масло Dvaro (82% жирности, 1 кг) с августа в средне подорожало на 17,1%, а с начала года в среднем на 33%.
По данным о самых дешевых продуктах за сентябрь – стоимость такой корзины сильно не изменилась. По-прежнему дорожают молочные продукты, но подешевела картошка (на 34,8%) и бананы (на 13%).
Банановые войны не закончились - в Lidl в прошлом году был установлен рекорд – 66 евроцентов за 1 кг, в этом они стоят 0,99 – 1,19 евро.
В сентябре цены на бананы значительно снизили ТЦ Maximа, Norfa и Lidl. Pricer.lt зафиксировал 14 сентября бананы в Maxima и Norfa по 0,65, а в Lidl – по 0,79 евроцентов.
По данным цен на корзину самых ходовых товаров лидирует Norfa, где самые дешевые продукты за месяц подешевели еще больше и вся корзина стоила 52,75 евро (в августе – 53,11 евро). Самой дорогой она была в Iki – 60,23 евро (в августе – 61,32 евро).
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