"Благодарю за оказанное доверие, потому что получить такой кредит доверия непросто. Теперь мне нужно хорошо все обдумать (...)", - заявил BNS В. Андрюкайтис на состоявшемся в Вильнюсе в субботу заседании совета партии.
Кандидатом в президенты его выдвинули 40 партийных отделов страны.
В. Андрюкайтис говорит, что еще не определился окончательно относительно участия в выборах.
"Нет, я еще не определился", - ответил он на вопрос, намерен ли он в середине февраля только объявить о своем решении, которое уже принял.
В. Андрюкайтис сказал, что в Брюсселе еще не начаты процедуры, связанные с его вероятным участием в выборах, потому что участвовать в национальных выборах еврокомиссары могут только после согласования с главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером.
"Нет, нет, время еще есть. У меня еще много обязательств по работе", - сказал еврокомиссар.
Он признал, что существует много требований, которые необходимо соблюсти перед тем, как принять решение баллотироваться на национальных выборах: "У меня еще есть время и в отношении этих правил".
Председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас в субботу выразил уверенность в интервью радио LRT, что В. Андрюкайтис согласится быть выдвинутым кандидатом партии на президентских выборах.
Декабрьский опрос компании Spinter tyrimai показывает, что за еврокомиссара на выборах президента проголосовало бы 2,4% жителей страны.
В. Андрюкайтис баллотировался в президенты в 1997 году и в 2002 годах.
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