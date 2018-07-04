Бывшую главу Национальной земельной службы суд приговорил к большому штрафу

Гинейкайте обвиняли в злоупотреблении служебным положением, поскольку после ДТП она позвонила своему советнику Гинтарасу-Йонасу Фурманавичюсу и велела ему сделать так, чтобы был скрыт тот факт, что она управляла автомобилем будучи нетрезвой.
На скамье подсудимых оказались четыре сообщника Гинейкайте: экс-глава каунасской клинической больницы Гедиминас Абецюнас, его заместитель Каститис Григонис, врач больницы Артурас Шульнюс и медсестра Саломея Скерсене. Они организовали и совершили подмену образцов крови Гинейкайте.
В суд Гинейкайте не приехала.
Прокурор предлагал назначить ей штраф в размере 22 500 евро и три года запретить работать на госслужбе. Суд назначил ей штраф в размере 20 700 евро на на 3 года запретил работать на госслужбе.
Абецюнасу был назначен штраф в размере 13 100 евро, Григонису - 11 200 евро. Оба они в течение 2 лет не смогут занимать руководящие должности в медучреждениях.
Шульнюсу назначен штраф 6402, а Скерсене - 3760 евро.
В обвинительном акте указано, что Гинейкайте подговорила Абецюнаса и Григониса злоупотребить занимаемым положением, а им в этом помогли Шульнюс и Скерсене.
Свою вину признали только Шульнюс и Скерсене.
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