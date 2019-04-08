"Подтверждаю, что он начинает работу в ДГБ", – сказала Аурелия Каткувене.

Она не сказала, какую должность займет журналист.

53-летний Матонис работает в СМИ 33 года, из них 16 он работал в информационном агентстве BNS, 17 лет – на LRT.

Информационную службу LRT он возглавлял с 2008 по 2018 год.

"И в BNS, и в LRT я работал, как мог, думая о своем государстве. И дальше буду работать под девизом Patria et Veritas. Во имя Родины и правды. Пожелайте мне удачи", – писал в фейсбуке Матонис, упомянув девиз ДГБ.

С самим Матонисом 8 апреля BNS связаться не удалось.