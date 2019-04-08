"Подтверждаю, что он начинает работу в ДГБ", – сказала Аурелия Каткувене.
Она не сказала, какую должность займет журналист.
53-летний Матонис работает в СМИ 33 года, из них 16 он работал в информационном агентстве BNS, 17 лет – на LRT.
Информационную службу LRT он возглавлял с 2008 по 2018 год.
"И в BNS, и в LRT я работал, как мог, думая о своем государстве. И дальше буду работать под девизом Patria et Veritas. Во имя Родины и правды. Пожелайте мне удачи", – писал в фейсбуке Матонис, упомянув девиз ДГБ.
С самим Матонисом 8 апреля BNS связаться не удалось.
Начата продажа билетов в 1/4 финала Евролиги: у касс арены "Жальгирис" стоит очередь, не работает сайт
В 12 ч. 8 апреля каунасский " Жальгирис " начал продажу...
Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор в деле 13 января (25)
Генеральная прокуратура Литвы решила обжаловать...
Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые (38)
7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы...
Бывший журналист ЛРТ Матонис будет работать в ДГБ Литвы (4)
Бывший глава информационной службы телевидения ЛРТ (...
Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры мэрия доску восстанавливать не планирует (44)
В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...
TOP новостей
Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые (38)
7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы...
Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (36)
Многие государственные ведомства и ассоциации...
Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры мэрия доску восстанавливать не планирует (44)
В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...
Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (42)
Сотрудники Вильнюсского управления Службы...
Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор в деле 13 января (25)
Генеральная прокуратура Литвы решила обжаловать...