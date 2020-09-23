Государственная продовольственно-ветеринарная служба уже установила, что повара компании Bruneros в прогимназии им. князя Гедиминаса хранили тухлое мясо, из которого планировалось готовить еду.

После скандала, о котором сообщало радио LRT, в редакцию телевидения LNK обратилась еще одна бывшая работница Bruneros. Она боится преследования, поэтому просила не указывать ее имя и фамилию.

Женщина рассказала, что была вынуждена готовить детям еду из старых продуктов.

"Сметана была такая, что я такой в магазинах не видела. Кладешь в суп ложку, а ее не видно. Я не знаю, где они берут такие продукты. Открываешь ведерко майонеза или томатной пасты - а там плесень. Если больше ничего нет, кладешь, что есть, снимаешь плесень и используешь. Такое было несколько раз", – рассказала повар.

По ее словам, из 1 кг фарша она должна была приготовить 3 кг массы для котлет.

"Туда идет черствый батон, размоченный в воде, лук, чеснок, много специй. Добавляют манку, крахмал. Надо, чтобы было 3 кг. То есть котлеты не из мяса, а из этой массы готовят. Добавляют и объедки – несъеденные котлеты туда тоже идут", – рассказала женщина.

По ее словам, после такого обеда отравился ребенок ее знакомой и она сама.

"Я сама отравилась. Отравление было у ребенка моей знакомой, пришлось ставить капельницу. Они писали жалобы, родители вместе, и ничего. Я сама вернулась домой, ничего не ела. Мне было плохо. Тошнило всю ночь", – продолжила женщина.

По словам бывшей работницы Bruneros на время каникул компания увольняла поваров, а потом принимала на работу снова. Или же их заставляли брать больничный.

Представитель Государственной инспекции по труду Шарунас Орлавичюс сказал, что работодатель не может так поступать.

"Он может объявить простой. Можно перебросить на другой объект, где нужен повар. Увольнение в данном случае - незаконное действие", – сказал специалист.

Bruneros с журналистами LNK согласилась общаться только письменно. Гендиректор компании Рима Винчайте информацию бывшей работницы комментировать не стала. Она заявила, что еду детям готовят, соблюдая все требования гигиены.

"Мы понимаем, что любые наши утверждения читатели воспримут как отговорки, но подчеркиваем, при приготовлении еды мы соблюдаем все требования и правила. Ни о каких нарушения и речи не может быть – для нас важно, чтобы дети получали вкусную, качественную и полноценную еду, приготовленную по действующим правилам", – сказала LNK Винчайте.

Bruneros распространила письмо и к родителям учеников прогимназии им. князя Гедиминаса. В нем компания уверяет, что детям готовят качественную еду.

Однако ГПВС с такими утверждениями не согласна.

Компания Bruneros обеспечивает питание 163 школам в Литве. В течение нескольких месяцев в них провели 32 проверки, 14 жалоб подтвердились.

"Если то, о чем пишут - правда, это уже криминал. Об этой компании говорят не в первый раз. Наверное все помнят, когда речь шла о питании в больницах, тоже об этой компании не раз говорилось не с лучшей стороны. Мне кажется странным, что сама компания не делает выводы", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Служба госзакупок отметила, что если инспекторы фиксируют грубые нарушения, то детский сад или школа могут расторгнуть договор с поставщиком услуг и включить в список ненадежных поставщиков услуг. Этот список в интернете доступен всем.