Во вторник ЕГУ сообщил, что его назначение на должность единогласно одобрило всеобщее собрание пайщиков.
С. Игнатов был министром образования Болгарии в 2009–2013 годах, она работал в Софийском и Новом Болгарском университетах, до прихода в ЕГУ возглавлял Болгарский институт египтологии.
С. Игнатов получил докторскую степень по египтологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Он также был стипендиатом Оксфордского университета.
В конце 2017 года ЕГУ получил негативную оценку литовского Центра оценки качества обучения (ЦОКО), разрешение осуществлять обучение для этой высшей школы потеряет силу в июле 2019 года. Ожидается, что укрепив академический и научный потенциал, ЕГУ сможет подать заявку на новое разрешение.
У экспертов были претензии в связи с непостоянным финансированием, научной деятельности и качеством обучения. По их мнению, у университета нет стратегии деятельности высшей школы, плана финансирования, который бы поддерживал рост научной деятельности.
ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015–2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что признали и доноры ЕГУ на состоявшейся в ноябре прошлого года конференции доноров.
ЕГУ - частный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске и впоследствии был закрыт белорусскими властями. В 2004 году университет принял приглашение литовского правительства и переехал в Вильнюс. Сейчас в ЕГУ обучается почти 800 студентов, 95% из них - белорусы.
Среди доноров университета - Евросоюз, правительство Литвы, американская некоммерческая организация Friends of EHU , специальная созданная в Германии организация.
Профицит бюджета "Содры" за прошлый год – 123 млн. евро (2)
В прошлом году взносы в бюджет Фонда социального...
В Литве на выборах президента России можно будет проголосовать в 5 городах (4)
Посольство Российской Федерации в Литве сообщило, где...
16 февраля в Клайпеде появились на свет 9 малышей (5)
9 новорожденных – 4 девочки и 5 мальчиков родились в...
В Ниде будут искать следы лагеря французских военнопленных XIX в. (4)
Правительство Франции через свое посольстве в Литве...
Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день? (101)
Представители Минздрава продолжают проверку литовских...
TOP новостей
Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день? (101)
Представители Минздрава продолжают проверку литовских...
Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (452)
Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...
Самые дешевые квартиры в Литве – за минимальную зарплату (27)
На сайте объявлений можно найти предложение купить...
В Литве из-за осложнений после гриппа скончался молодой человек (4)
В Литве из-за осложнений после гриппа скончался уже...
Из-за снега в Каунасе на дорогах начался хаос (8)
20 февраля после обеда в Каунасе выпал снег, из-за...