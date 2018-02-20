Во вторник ЕГУ сообщил, что его назначение на должность единогласно одобрило всеобщее собрание пайщиков.

С. Игнатов был министром образования Болгарии в 2009–2013 годах, она работал в Софийском и Новом Болгарском университетах, до прихода в ЕГУ возглавлял Болгарский институт египтологии.

С. Игнатов получил докторскую степень по египтологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Он также был стипендиатом Оксфордского университета.

В конце 2017 года ЕГУ получил негативную оценку литовского Центра оценки качества обучения (ЦОКО), разрешение осуществлять обучение для этой высшей школы потеряет силу в июле 2019 года. Ожидается, что укрепив академический и научный потенциал, ЕГУ сможет подать заявку на новое разрешение.

У экспертов были претензии в связи с непостоянным финансированием, научной деятельности и качеством обучения. По их мнению, у университета нет стратегии деятельности высшей школы, плана финансирования, который бы поддерживал рост научной деятельности.

ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015–2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что признали и доноры ЕГУ на состоявшейся в ноябре прошлого года конференции доноров.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске и впоследствии был закрыт белорусскими властями. В 2004 году университет принял приглашение литовского правительства и переехал в Вильнюс. Сейчас в ЕГУ обучается почти 800 студентов, 95% из них - белорусы.

Среди доноров университета - Евросоюз, правительство Литвы, американская некоммерческая организация Friends of EHU , специальная созданная в Германии организация.