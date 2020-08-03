Бывший кикбоксер в магазине Maxima ударил охранника за требование надеть маску

"Обвиняемый признал свою вину и еще раз извинился перед пострадавшим – в суде было зачитано содержание протокола мирового соглашения", – указал судья Вильнюсского участкового суда Мирославас Гвоздовичюс, заметив, что есть основания полагать, что Дмитриюс З. в будущем такого преступления не совершит.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в 9.28 ч. 14 апреля 2020 года в Вильнюсе, в Траку Воке, в магазине Maxima. Охранник потребовал, чтобы покупатель надел маску, как того требовали действовавшие правила.

Покупатель не подчинился и кулаком ударил охранника в лицо. Пострадавший упал.

Дмитриюс З., который сам работает охранником и тренером по кикбоксингу. Он в ходе расследования и в суде признал свою вину и раскаивался в содеянном.

Дмитриюс З. рассказал, что пришел в магазин Maxima с матерью. Действовал карантин, поэтому покупатели должны были быть в масках.

"Ко мне подошел охранник и сказал, что надо надеть маску, – рассказал спортсмен. – Он сказал, что я должен надеть маску или выйти из магазина. Между нами разгорелся конфликт – охранник взял меня за руку, он тянул меня и провоцировал, я не сдержался и ударил его в лицо".

Охранник ненадолго потерял сознание.

"Когда я понял, что натворил, подошел к нему, стал массажировать шею, помог прийти в себя, позже меня задержала полиция", – рассказал Дмитриюс З.

Охранник сказал в суде, что подошел к клиенту только потому, что тот был без маски, а тот ответил, что ничего надевать не будет.

"Я взял его за левую руку и хотел вывести из магазина, – сказал пострадавший. – Но покупатель передал пакет с покупками матери и ударил меня в лицо. Я упал на пол".

Записи камер магазина были переданы полиции. Выяснилось, что нарушитель порядка уехал из магазина на своем авто, потом его задержала полиция.

Суд констатировал, что своими действиями Дмитриюс З. демонстрировал неуважение к окружающим и окружению, нарушил общественный порядок и покой. Поскольку агрессор и пострадавший помирились, Дмитриюс З. уголовной ответственности избежал. В течение 3 месяцев он должен выплатить пострадавшему 700 евро.