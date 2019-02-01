"В публичном пространстве все еще обсуждают "президентское" выступление Сквернялиса о том, что "пришло время услышать в холодных стенах государственного дворца детский смех, ощутить семейное тепло" и другие не имеющие ничего общего с управлением государством", – писала в фейсбуке Даргужайте.
По ее словам, "ни у кого нет сомнений в том, что эти высказывания – обдуманный коммуникационный трюк, направленный против некоторых кандидатов и нынешних и будущих глав государства".
"Это было вступление в то, на какую президентскую кампанию можем рассчитывать: никакого содержания, никаких идей и никакого плана и объяснений, на какие перемены можно рассчитывать и что важнее всего делать, чтобы в Литве лучше жилось всем. Но если задуматься, это выступление показывает больше, чем видим на первый взгляд", – сказала Даргужайте.
По ее оценке, апелляция Сквернялиса к детям не имеет ничего общего с имиджем семейного человека, как это было с Обамой или главами других стран мира.
"Я как раз сейчас читаю книгу воспоминаний Мишель Обамы. Запомнилась одна линия: постоянное беспокойство в связи с тем, что у детей не будет "нормального" детства. Ее постоянно мучило чувство вины за то, что политическая карьера мужа лишила детей многих детских радостей, что дети поневоле стали публичными лицами и с детства должны были мириться не только с отсутствием личного пространства, но также видеть и слышать много оскорблений и клеветы в адрес всей семьи", – писала Даргужайте.
По ее словам, утрата личного пространства и отрицательная сторона публичности - это тяжелое испытание для всех.
"Поэтому большинство политиков стараются защитить свою семью и близких от любого ненужного внимания. Путь в политику и претензия на такой высокий пост как президент страны - огромный вызов для всей семьи и приношение в жертву "нормальной" жизни детей.
Поэтому вовлечение детей как талисманов в свою политическую коммуникацию создает не имидж семейного человека, а наоборот – имидж самолюбивого человека, который ради карьеры готов жертвовать благосостоянием семьи", – писала Даргужайте.
Ей кажется странным аргумент, что человек, у которого на рабочем месте бегают и веселятся дети, хорошо понимает проблемы семей.
"Тогда надо предполагать, что такой человек не поймет других людей, например, многодетные семьи или семьи с небольшим достатком. Он также не поймет пенсионеров, художников, полицейских, депутатов/ министров/ премьера. И женщин он не поймет. Такое высказывание показывает и нехватку сострадания к другим - к тем, у кого не может быть детей, кто их лишился, к одиноким родителям", – заметила Даргужайте.
Она сказала, что надеется, что "риторика кандидатов не будет копировать кампанию на уровне кампании Трампа, а мы, избиратели, сможем услышать реальное содержание и конкретные идеи, которые помогут выбрать подходящего кандидата".
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