Участие депутата литовского парламента Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия привело к серьезному скандалу.

Когда стали интересоваться обстоятельствами происшествия, выяснилось, что член фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Розова не получила разрешение на работу с секретной информацией, поскольку в январе 2018 года спикеру Литовская разведка сообщила о связях Розовой с российскими дипломатами.

В справке ДГБ сказано о том, что Розова договаривалась с российскими дипломатами о финансовой помощи Русскому альянсу, членом которого она является.

Оппозиция подняла вопрос деятельности Розовой, после чего в парламенте заговорили и о деятельности ИАПЛ.

Председатель ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский, нынешний член Европарламента, также был зафиксирован в обществе того же российского дипломата, из-за которого неприятности начались у Розовой. Речь идет о Владимире Малыгине, экс-консуле России в Клайпеде, которого литовская разведка называет шпионом под дипприкрытием. Он был выслан из Литвы весной 2014 года.

Томашевский в Литве известен своими положительными отзывами о сотрудничестве с Россией. Томашевский в этом году принимал участие в президентских выборах. Он неоднократно заявлял, что отношение между Литвой и Россией неподходящие, по его словам, если бы Литва отказалась от военной риторики в отношении России, то у нее появился бы сильный экономический сосед.

Взгляды Томашевского нередко обсуждает оппозиция. Она отмечает, что Томашевский не только регулярно участвует в празднике Дня победы, но

носит георгиевскую ленту. Однако сам политик не считает это проблемой – он как раз-таки критиковал желание консерваторов запретить ношение георгиевских лент в Литве.

Однако такие действия Томашевского как неблагоприятные отмечает не только оппозиция, но и посол Польши в Литве Урсула Дорошевская. По ее словам, День победы не должны отмечать, поскольку для Литвы он не является праздником, как и для Польши, об этом она заявила 2 года назад.

Бывший глава ДГБ Гедиминас Грина сказал DELFI, что ситуация, представленная в справке "стара как мир".

"Как мы видим из последнего документа ДГБ, эта проблема стара как мир. Больше тут ничего не скажешь", – сказал Грина.

"Когда я возглавлял ДГБ, Розова не была депутатом, насколько я помню. Просто был такой процесс, ДГБ следил за этими делами, просто не удавалось нащупать состава преступлений. Поскольку надо отделять две вещи – разведку и правоохрану, если есть состав преступления, дело передают прокуратуре, ДГБ этим не занимается", – сказал собеседник.

Грина вспомнил, что об этом политике говорили давно, даже в публичных отчетах. "Я уже не говорю о секретных справках", – сказал он.

На просьбу прокомментировать детали документа ДГБ, представленного спикеру, Грина сказал о существенном моменте – одно дело вести переговоры, другое – получение денег на поездку в Клайпеду.

"Одно дело о чем-то договариваться, и совсем другое - получение денег. Зарубежная разведка не работает настолько непрофессионально, чтобы просто сделать перевод на счет Розовой. Видно, есть какие-то каналы оплаты. Поскольку их сложно найти – это давняя проблема – как найти зарубежное финансирование. Российские спецслужбы таким не занимаются", – сказал он.

По его словам, интерес к Розовой, как и к Миндаугасу Бастису появился после того, как они обратились за разрешениями для работы с секретной информацией. "Обычно человек не попадает в поле зрения, если ему не нужно разрешение на работу с секретной информацией. И тут было как в случае с Бастисом, он бы не попал в поле зрения, если бы не попросил разрешение. Или это их ошибка, или наглость, других вариантов нет. Этот не тот случай, когда подходит слово "наивность", – сказал Грина.

На вопрос, какая судьба ждет Розову, Грина напомнил о том, что было с Бастисом – импичмент.

"Я думаю, тут все просто, если бы была политическая воля, то был бы импичмент. Поскольку этот случай не слишком отличается от случая с Бастисом (...)", – сказал он.

Бывший глава ПКНБО Паулаускас сказал DELFI, что в такие переделки попадают все те же люди.

"Это нераспространенное явление, практически узкий круг таких, кто так встречается в открытую, не таясь. Об этом известно и это не скрывают. Там участвуют все те же люди, каких-то новых я не видел", – сказал он.

Он вспомнил, что 10 лет назад, когда он занимал пост спикера, он принял отдельное распоряжение, которым запретил сотрудникам российского посольства свободно ходить по парламенту.

"Поскольку была такая традиция, что приходят и ходят по фракциям, к отдельным депутатам. Тогда прямо было сказано, что нужны разрешения, регистрация, чтобы было понятно, кто пригласил, кто провожает", – рассказал он.

Он заметил, что за 15 лет ничего не изменилось

"Мне об этом было известно, что ходят по фракциям, раздумывают о коалициях, кто с кем, кто хороший, кто плохой партнер по коалиции. Значит, далеко не ушли, эта традиция в силе. Это уже вообще вмешательство во внутренние дела, это серьезно, если уже посольство составляет коалиции, я уже не говорю о финансировании, которое запрещено и недопустимо", – сказал политик.

Он не стал говорить, что конкретно ждет Розову: "Тут речь может идти и об импичменте".