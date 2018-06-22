Сегодня вернувшийся в Литву 28-летний Манвидас Джяугис рассказал, что сразу после окончания школы он уехал учиться в Англию.
"После окончания школы учеба за границей казалась мне естественным желанием молодого человека сбежать от влияния родителей и из Литвы, испытать свои силы. Мне было 18 лет и страшно не было. Это тот возраст, когда можно принимать подобные решения, потом делать это становится сложнее", – рассказал молодой человек.
Манвидас заметил, что такие знания, как в Англии, в Литве он не получил бы. "У нас для учебы были самые лучшие условия. Наивно думать, что в Литве есть такая возможность, в Англии очень сильна индустрия театра и кино. Есть финансирование, оборудование, сети, которые помогают начать карьеру.
В Литве все это превращается в вопрос существования. Ситуация сложная как в сфере кино, так и театра. В Литве нет индустрии. Но театр в Литве крепкий, литовские студенты в этой сфере в Англии сильны и успешны. Они приезжают хорошо подготовленные. У них больше мотивации", – считает собеседник.
Однако после окончания учебы Манвидас вернулся на родину. "Я не жалею. Только вопрос времени, когда эмигранты начинают спрашивать у себя, представляют ли они себя среди людей этой страны. К сожалению, редкий задает себе этот вопрос своевременно. Я благодарен судьбе, что рано понял, что литовский мир мне дорог", – сказал он.
Недавно Манвидас окончил бакалавриат политических наук в университете им. Витаутаса Великого.
Манвидас не единственный, вернувшийся на родину после учебы за рубежом молодой человек.
"Когда я училась за границей, всегда сталкивалась с мнением, что я уехала из Литвы, потому что там плохо. Я думаю, это миф, я уехала, чтобы видеть иную перспективу, пережить другой опыт", – рассказала Индре Александравичюпте, которая окончила экономику и маркетинг в Дании.
Ей понравилось, что в Дании студенты много времени уделяют творческой деятельности и практике. Девушка в Литве не училась, но считает, что литовской системе не достает гибкости, а местные студенты жалуются, что им не хватает практики.
В Литве Александравичюте работает пресс-секретарем Всемирного союза литовской молодежи и работает над проектом "Каунас 2022".
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