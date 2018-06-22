По данным Министерства внутренних дел Литвы, в 2017 г. из Литвы эмигрировали 47 900 человек, это на 4,8% меньше, чем в 2016 г. Однако после экзаменов на аттестат зрелости многие выпускники школ уверяют, что они уедут из Литвы. Правда, вернувшийся на родину эмигрант уверяет, что только вопрос времени, когда вернутся на родину и другие.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сегодня вернувшийся в Литву 28-летний Манвидас Джяугис рассказал, что сразу после окончания школы он уехал учиться в Англию.

"После окончания школы учеба за границей казалась мне естественным желанием молодого человека сбежать от влияния родителей и из Литвы, испытать свои силы. Мне было 18 лет и страшно не было. Это тот возраст, когда можно принимать подобные решения, потом делать это становится сложнее", – рассказал молодой человек.

Manydas Džiaugys
Manydas Džiaugys
© Asmeninio albumo nuotr.
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Манвидас заметил, что такие знания, как в Англии, в Литве он не получил бы. "У нас для учебы были самые лучшие условия. Наивно думать, что в Литве есть такая возможность, в Англии очень сильна индустрия театра и кино. Есть финансирование, оборудование, сети, которые помогают начать карьеру.

В Литве все это превращается в вопрос существования. Ситуация сложная как в сфере кино, так и театра. В Литве нет индустрии. Но театр в Литве крепкий, литовские студенты в этой сфере в Англии сильны и успешны. Они приезжают хорошо подготовленные. У них больше мотивации", – считает собеседник.

Однако после окончания учебы Манвидас вернулся на родину. "Я не жалею. Только вопрос времени, когда эмигранты начинают спрашивать у себя, представляют ли они себя среди людей этой страны. К сожалению, редкий задает себе этот вопрос своевременно. Я благодарен судьбе, что рано понял, что литовский мир мне дорог", – сказал он.

Недавно Манвидас окончил бакалавриат политических наук в университете им. Витаутаса Великого.

Манвидас не единственный, вернувшийся на родину после учебы за рубежом молодой человек.

"Когда я училась за границей, всегда сталкивалась с мнением, что я уехала из Литвы, потому что там плохо. Я думаю, это миф, я уехала, чтобы видеть иную перспективу, пережить другой опыт", – рассказала Индре Александравичюпте, которая окончила экономику и маркетинг в Дании.

Ей понравилось, что в Дании студенты много времени уделяют творческой деятельности и практике. Девушка в Литве не училась, но считает, что литовской системе не достает гибкости, а местные студенты жалуются, что им не хватает практики.

В Литве Александравичюте работает пресс-секретарем Всемирного союза литовской молодежи и работает над проектом "Каунас 2022".

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