Оба водителя - не новички, они работали больше 10 лет, и за это время повидали многое. Мачюнас сказал, что больше всего опыта он получил на дорогах Европы.
"Европа и только Европа. Меня такой экстрим как север Норвегии не привлекает, поскольку оттуда необязательно вернешься. Там много серпантинов, бывает, что тягачи падают", – рассаказал Мачюнас.
Его коллега Центра знает, что такое работа в северной части Норвегии, поэтому может подробно рассказать об опасностях, которые там встречаются.
"Там и легковые автомобили не всегда могут разъехаться, кроме того, подъем 10–12%, поэтому иногда едешь в гору и думаешь: удастся заехать или соскользнешь вниз.
В северную часть Норвегии никто не хочет ехать, поэтому посылают местных или нас, литовцев. Мы - как подопытные кролики - нам говорят, мы едем", – рассказал LRT RADIJO Цендра.
Его коллега шутя прибавил: "Может, будут пять евриков в день платить, и литовец отвезет, куда надо, хоть в космос".
Говоря об опасностях, оба водителя согласны, что самое страшное - не ДТП. Опаснее бывает, если останавливаешься у дороги. Мачюнас поделился историей одного коллеги.
"Расскажу, что с нашим коллегой случилось 4-5 месяцев назад, когда он остановился на ночь между Антверпеном и Брюсселем. Встав утром, он обнаружил, что кабина пустая. В кабину закачали газ и его обокрали. Не было ни телефона, ни документов", – рассказал Мачюнас.
Он прибавил, что пропавшие вещи - это лишь одна сторона проблемы. Хуже, что в такой ситуации можно задохнуться.
К счастью, на этот раз трагедии удалось избежать, но если после таких действий вовремя не открыть кабину, водитель может умереть во сне. Это подтверждает и Цендра. Он рассказал, что и сам однажды едва не стал жертвой воров.
"Как можно отдохнуть в кабине 2х2 м, нет необходимых для отдыха баз? Негде развесить одежду, нет душевой. Да, выспаться можно, но больше ничего не сделаешь", – сказал Цендра.
Он рассказывал, что однажды при -30 градусах пытался вымыть посуду. Средство для мытья посуды замерзло, вода была ледяной.
Настоящий отдых у водителей большегрузных машин бывает только дома.
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