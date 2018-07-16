Оба водителя - не новички, они работали больше 10 лет, и за это время повидали многое. Мачюнас сказал, что больше всего опыта он получил на дорогах Европы.

"Европа и только Европа. Меня такой экстрим как север Норвегии не привлекает, поскольку оттуда необязательно вернешься. Там много серпантинов, бывает, что тягачи падают", – рассаказал Мачюнас.

Его коллега Центра знает, что такое работа в северной части Норвегии, поэтому может подробно рассказать об опасностях, которые там встречаются.

"Там и легковые автомобили не всегда могут разъехаться, кроме того, подъем 10–12%, поэтому иногда едешь в гору и думаешь: удастся заехать или соскользнешь вниз.

В северную часть Норвегии никто не хочет ехать, поэтому посылают местных или нас, литовцев. Мы - как подопытные кролики - нам говорят, мы едем", – рассказал LRT RADIJO Цендра.

Его коллега шутя прибавил: "Может, будут пять евриков в день платить, и литовец отвезет, куда надо, хоть в космос".

Говоря об опасностях, оба водителя согласны, что самое страшное - не ДТП. Опаснее бывает, если останавливаешься у дороги. Мачюнас поделился историей одного коллеги.

"Расскажу, что с нашим коллегой случилось 4-5 месяцев назад, когда он остановился на ночь между Антверпеном и Брюсселем. Встав утром, он обнаружил, что кабина пустая. В кабину закачали газ и его обокрали. Не было ни телефона, ни документов", – рассказал Мачюнас.

Он прибавил, что пропавшие вещи - это лишь одна сторона проблемы. Хуже, что в такой ситуации можно задохнуться.

К счастью, на этот раз трагедии удалось избежать, но если после таких действий вовремя не открыть кабину, водитель может умереть во сне. Это подтверждает и Цендра. Он рассказал, что и сам однажды едва не стал жертвой воров.

"Как можно отдохнуть в кабине 2х2 м, нет необходимых для отдыха баз? Негде развесить одежду, нет душевой. Да, выспаться можно, но больше ничего не сделаешь", – сказал Цендра.

Он рассказывал, что однажды при -30 градусах пытался вымыть посуду. Средство для мытья посуды замерзло, вода была ледяной.

Настоящий отдых у водителей большегрузных машин бывает только дома.