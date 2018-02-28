Участковый суд Вильнюса в среду признал подозреваемыми Р. Баранаускаса и В. Антонова, которые недосягаемы для литовской правоохраны. Это одно из важнейших условий, чтобы судить скрывающихся лиц, сообщила Генеральная прокуратура.

Сейм Литвы в октябре прошлого года принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу относительно преступлений, которыми был причинен большой ущерб, а подозреваемое лицо находится за пределами Литвы и не может быть выдано Литве. Поправки создали условия для продолжения таких досудебных расследований и проведения в дальнейшем суда над скрывающимися лицами без их участия.

Генпрокуратура в ближайшее время намерена обратиться в российские правоохранительные органы, чтобы информировать о предъявленных В. Антонову и Р. Баранаускасу подозрений и подать просьбу о международной правовой помощи в том, чтобы бывшие руководители банка Snoras были ознакомлены с предъявленными им подозрениями.

Вполне вероятно, что в дальнейшем такие действия будут предприняты и в отношении бывшего крупнейшего акционера банка Ukio bankas Владимира Романова, который тоже скрывается в России.

Россия предоставила политическое убежище экс-акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову.

Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года, дело о банкротстве Ukio bankas было заведено в 2013 году.