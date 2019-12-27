Расследование было начато 5 сентября 2017 года после того как в вильнюсском спортклубе Impuls после первой тренировки по плаванию утонул 7-летний мальчик.
Согласно расследованию, бывшая директор клуба, вероятно, нарушила требования внутренних правил. Согласно этим правилам, родители могли сопровождать детей во время тренировок в бассейне и наблюдать за ходом тренировок. Директор клуба запретила родителям присутствовать на тренировках и не назначила ответственного за присмотр детей перед занятием и после него. Предполагают, что таким образом директор клуба не гарантировала детям безопасность, сообщает Генпрокуратура.
Расследование было организовано и проведено прокурорами Вильнюсской окружной прокуратурой, в нем участвовали криминалисты ГКП Вильнюсского округа.
Уголовное дело было передано в Вильнюсский участковый суд.
В УК ЛР сказано, что за лишение жизни по неосторожности грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Директору Impuls предъявлены обвинения в деле о смерти 7-летнего ребенка в бассейне
Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры составила...
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