Эту информацию агентству BNS во вторник подтвердила представитель суда Йолита Гудялене.
Прокурор Эдгарас Балтримавичюс также предложил на 7 лет лишить Штраупайте, которая является вице-председателем Литовского союза свободы, лишить права работы на госслужбе, в неправительственных учреждениях и конфисковать у нее имущество на сумму 17 520 евро.
Другим обвиняемым по делу о взяточничестве и подкупе – главе строительной компании Irdaiva Ирмантасу Кубилюсу предложено назначить штраф в размере 50 000 евро, а главе деревообрабатывающей компании Stouneta Гинтаутасу Вайтекунасу - штраф в размере 10 000 евро.
Бывшего мэра обвиняют в том, что она брала взятки как деньгами, так и услугами у глав компаний, которые участвовали в конкурсах, объявляемых мэрией. Кроме того, Штраупайте обвиняют в том, что по ее указанию некоторые работники муниципалитета в рабочее время работали у нее в доме или в домах ее близких.
Кубилюса и Вайтекунаса обвиняют в торговле влиянием.
Уголосбое дело Штраупайте было передано в суд в октябре 2016 года, однако уже несколько раз заседания в суде не состоялись из-за неявки обвиняемых или их адвокатов.
Подозревают, что Штраупайте могла получить взятки на сумму больше 15 000 евро.
Сама экс-мэр свою вину не признает, обвинения отрицает. Свою вину не признают и предприниматели.
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