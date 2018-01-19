Бывшая узница Вильнюсского гетто Фаня Бранцовская: мы верили людям

Одна из немногих выживших узников Вильнюсского гетто и участница партизанского движения Фаня Бранцовская рассказал о своей жизни, погибших во время Холокоста близких и друзьях в интервью порталу DELFI. "Мы верили людям", - говорит о своем отношении к людям, которое не изменили те страшные события.

Сейчас Фаня Бранцовская работает в Институте идиш при Вильнюсском университете, и является заместителем председателя Союза бывших узников гетто и концлагерей. В прошлом году президент Литвы Даля Грибаускайте вручила ей крест Ордена «За заслуги перед Литвой».

В этом году к Международному дню памяти жертв Холокоста Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) инициировал кампанию под названием «Мы помним» #WeRemember.

Цель проекта — обратить внимание общества на возрастающее количество антисемитских инцидентов в мире, а также рассказать о Холокосте тем, кто о нем не слышал или же отрицает его реальность. К этой акции присоединяется и ведущий новостной портала в Литве DELFI.

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