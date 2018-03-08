Ей и самой пришлось столкнуться с недолжным поведением влиятельного мужчины, правда, это был не Маяусакас.

– Милда, как я понимаю, вы в то же время были в том окружении, когда Маяускас курировал проект? Что вы помните?

– Тот проект проходил несколько недель летом. Маяускас был его координатором не один год, в нем участвовали ученики из парламента и союза школьников. У него были тесные отношения со школьниками, он был куратором и авторитетом.

– В нашей студии Маяускас сказал, что в барах пил алкоголь с совершеннолетними школьниками. Часто ли проходили такие посиделки и как на них приглашали?

– Бывали такие посиделки, обычно в конце недели, в пятницу вечером ходили в бар – школьники и Миколас. Мы думали, что хорошо, что завязалась такая неформальная связь, в простом, уютном окружении можем поговорить не только о политике. Такое общение было не только во время мероприятий, но и после них, это было средство мотивации.

– Но соблюдал ли Маяускас позицию авторитета? Не было ли в отношениях с девушками чего-то необычного, недолжного?

– Как с кем. Все равно завязывался личный контакт, она сам говорил об этом, что вам молодым людям, будущим профессионалам важно иметь личный контакт. Просто с одними он общался больше, с другими – меньше, он немало общался и с девушками – молодыми, профессиональными, милыми, и была информация о том, что вечеринки заканчиваются в тесном кругу, остаются девушки, потом только по одной девушке, и вечеринка переносится в квартиру. Такая информация была.

– А как вы оценили бы историю, рассказанную девушкой? Верите ли вы в нее, исходя из своего опыта?

– Ну, об этом все знали, о таких посиделках в интимной обстановке, в его квартире. Тогда даже не казалось, что это пытались скрывать – немало людей об этом знало. Это оценивали по-разному. Быть может, одним казалось, что это честь получить личное приглашение авторитета пообщаться в интимной обстановке. Поэтому я думаю теперешняя его оценка с этим связана – он занимал роль куратора, ментора, там не было такого равенства, как во время обычного знакомства в баре, когда людям не известен статус друг друга.

Тут он обладал достаточным влиянием, был политиком, советником, а работал с 19-20-летними школьниками. Не было этого равенства даже когда кто-то ходил к нему в квартиру, как и в истории рассказано, будто зашли, потому что он что-то забыл, были основания верить ему. Ведь почему советник должен лгать, если он тебя приглашает в квартиру, это – вау, он тебя заметил, ты исключительная, видно, ему было интересно общаться с тобой, он перенес общение в другое пространство. Был уровень доверия.

– Но смотрите, девушки совершеннолетние, в квартиру их не загоняют, как сейчас поверить, что его поведение выходит за рамки нормы?

– Как я уже говорила, это были молодые девушки, они доверяли ему. Поскольку я сама участвовала в проекте и знаю этих людей, я понимаю, что у них нет оснований для лжи. И когда начинают критиковать, почему заговорила только через 5 лет, видно это кому-то выгодно, видно хотят отвлечь от других новостей.

Я понимаю – когда ты школьник, тебе сложно заговорить об этом, как об этом сказать? Твоя карьера только началась, ты начинаешь заводить свои контакты, связи, тебе важны хорошие отношения, рекомендации, быть может они помогут тебе получить стажировку, в конце концов, это политический проект, многие люди хотят заниматься политикой и связывают с ней свою жизнь, поэтому не хотят испортить отношения с перспективным представителем консерваторов.

Но через несколько лет люди иначе оценивают свое прошлое, отношения.

– По этой причине вы поделились своей историей?

– Да. Моя история также произошла достаточно давно, мне был 21 год. И хотя люди говорят, ты была совершеннолетней, могла все понимать, но моя история о том, что когда ты молодая девушка, до лет, ты еще не знаешь каковы эти нормы общения.

Когда тебя лично приглашают общаться, как в моем случае – меня в субботу утром пригласили выпить кофе в кафе, мы просто говорили обо все, о жизни, общение казалось искренним. Ты просто даешь добро на такую встречу, тебе кажется, что тебя заметили, у тебя появился шанс завязать контакт с влиятельным человеком.

– Когда говоришь нет, этот авторитет понимает, что нет это нет?

– С трудом, думаю, они не привыкли это слышать, они верят в свой успех, авторитет, думаю, немногие девушки могут сказать им в глаза "не хочу иметь с тобой никаких отношений". Они может сильное давление не оказывают – создают ситуацию изоляции, поскольку у них есть власть, они знают, что ты никому не скажешь, тебе никто не поверит, если расскажешь. Ты оказываешься в неудобной ситуации, ты это знаешь, и тебе тяжело сказать.

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас, которого 6 марта обвинили в недолжном поведении, заявил, что он не чувствует, что совершил юридическое или моральное преступление.

Напомним, что одна девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и обвинила консерватора Миколаса Маяускаса в недолжном сексуальном поведении. Девушка рассказала, что он привел ее к себе домой и пытался сексуально использовать, несмотря на то, что у него есть жена и дети.

Кроме того, девушка уверяла, что может назвать имена и фамилии еще как минимум 4 девушек, которые были в подобной ситуации.

После появления этой информации Маяускас приостановил свое членство в партии, а председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен обратиться в прокуратуру.