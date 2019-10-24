Представитель суда по связям с общественностью Йолита Гуделене сообщила BNS, что бывшему мэру избрано наказание в виде трех лет условного заключения, отбывание наказания отложено на три года.
Д. Штраупайте была признана виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов.
В данный момент Д. Штраупайте является членом Горсовета Висагинаса.
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