Бывшая Лукишкская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр

"Общее видение всех ведомств – это должна быть точка многофункционального притяжения, он должен заключать в себе много общественных функций. Это должен быть объект с различной деятельностью, для различных социальных групп, ориентированный как на гостей города, так и на жителей", – сказала BNS представитель Turto bankas, координатор Лукишкского проекта Инга Урбонайте-Вадокене.
Лукишкская тюрьма была закрыта в июле прошлого года, последние осужденные и задержанные были вывезены в конце июня. Правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как применить около 2 гектаров закрытой территории Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса.
В четверг анализ лукишкского комплекса будет представлен на открытом мероприятии общественности. После предложений общественности и учета ожиданий, выдвинутых ведомствами, к апрелю планируется представить исследование потенциала.
Свои ожидания по трансформации Лукишкской тюрьмы выразили 20 ведомств.
Урбонайте-Вадокене сказала, что ведомства интересуются, насколько можно трансформировать сами здания.
"Насколько можно изменить эту тюремную структуру, структуру камер, например: можно ли оставить символическую часть и деконструировать пространство, пойдем или мы пойдет по пути сохранения всех камер. (...) Здесь и начинаются дискуссии со специалистами по культурному наследию, поскольку в некоторых случаях возникают вопросы трактовки. Пока не будут проведены тщательные исследования конструкции, на это трудно ответить", – сказала координатор проекта.
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