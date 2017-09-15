В редакцию DELFI обратился супруг женщины. Он был возмущен тем, как "Содра" решила вопрос задолженности - взяла кредиты на имя должников под огромные проценты без их ведома.

Представители "Содры" говорят, что система действует автоматически, а администратор системы Центр регистров, сам ЦР указывает на банк Swedbank, услугами которого пользуется женщина.

Мужчина просил его фамилию не печатать: "Не знаю, как к этому относятся другие, но мы из тех людей, которым стыдно оказаться должниками, неважно перед кем - перед людьми или государство.

Мне стыдно за долг, который был, но я возмущен тем, что банк так нечестно пользуется своим монопольным положением, облагает огромными процентами и еще прикрывается государством".

Супруга мужчины - фермер, поэтому доходы у них появляются только после сбора урожая, по этой причине они запаздывают со взносами в "Содру".

"Поскольку жена еще работает управляющей в одной компании, взносы в "Содру" за нее переводят регулярно.

Как фермер она задолжала "Содре" 357 евро. Все расходы связанные с этой ее деятельностью погашаются с отдельного счета, который до сбора урожая был пуст, поэтому по прошению "Содры" были арестованы все счета.

Вроде бы все справедливо. Если должен – плати! Как только на какой-то счет попадали деньги, их снимали, мы из этого трагедии не делали, такое повторяется уже много лет.

Во время сбора урожая мы сидим без денег, берем в долг. Ну, а долг никуда не пропадет, получаем деньги и рассчитываемся, оплачиваем вместе с пеней", – пояснил он.

Но в этом году ситуация была иной. Никто не мог и подумать, что счет погасят за счет лимита кредитки.

"У жены есть кредитная карта. Проценты при использовании такого кредита - огромные (19%). Ясное дело, что использовать эту возможность можно лишь в крайнем случае и если быстро погашаешь взятые средства.

Кредитка нужна для покупки билетов на самолеты или бронирования гостиниц, поэтому этой кредиткой пользуются по мере необходимости все члены семьи" – рассказал он.

Вскоре пара должна была бронировать номер в гостинице, мужчина со своего счета перевел деньги на счет кредитной карты, но выяснилось, что денег там не только нет, но и появилась отрицательная сумма, равная долгу супруги "Содре". Мужчина перевел необходимую сумму, чтобы погасить задолженность.

"Мы открываем счет и видим, что "Содра" и банк без согласия моей жены взяли от ее имени кредит с 19% ставкой. За счет этого кредита была погашена задолженность "Содре" в размере 357 евро.

У меня нет ничего против "Содры", долги платить надо, но ведь это кредитная карта, на которой не было денег, только лимит кредита.

Это нормально, законно? Так может, "Содра" может обращаться и в компании, предоставляющие услуги экспресс-кредитов, и от имени всех эмигрантов-должников возьмет там кредиты для погашения их долгов?! Ведь у "Содры" есть все данные!", – не скрывал он возмущения.

Он видит вину не только "Содры", но и банка: "Я думаю, банк это делает намеренно, поскольку если я погашаю долг, он никакой выгоды не получит, а если использует кредит для погашения долга, то человек будет платить проценты".

Он представил переписку с представителями банка Swedbank. Консультант Дайва проверила данные и подтвердила, что банк автоматически выполняет указания информационной системы по ограничению средств (PLAIS).

"Банк лишь автоматически выполняет указания системы PLAIS", – информировала она.

Мужчина решил обратиться в редакцию DELFI, чтобы показать, что может ждать любого жителя страны.

DELFI обратился в "Содру". Специалисты фонда выразили сожаление в связи со случившимся, но сказали, что все эти действия автоматизированы, поэтому обращаться надо не к ним, а в Центр регистра, который администрирует систему PLAIS.

Между тем представитель ЦР Витаутас Бразайтис сказал журналиста, что обращаться надо в банк: "У разных банков разная практика".

Он заметил, что клиентов должны информировать о том, что с их счета были сняты деньги, чего в данном случае не было. Бразайтис выразил сожаление в связи с этим неприятным фактом.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что система действует автоматически, а банк не может решать законны ли указания системы PLAIS.

Он предположил, что деньги арестовали именно на кредитной карте, поскольку супруг женщины перевел на нее деньги для бронирования гостиницы.

Абрашкявичюс признал, что если на счету кредитки нет денег, то с нее не должны взимать средства для оплаты долга "Содре", он заметил, что проценты придется платить, если клиент до установленного срока не погасит кредит. "В данном случае клиенту стоит как можно скорее погасить кредит, но тут уже надо смотреть условия договора с банком. В случае с некоторыми кредитками механизм процентов включается только через 60 дней, в других установлен иной период, нужно смотреть условия договора", – сказал он.

Он не стал рассуждать на тему, справедливо ли, что долг "Содре" был погашен за счет кредитного лимита.