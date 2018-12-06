Минфин назвал этот проект "Кратко о бюджете". В нем в виде графиков представлена информация о бюджете. Предполагают, что с помощью такого издания публичный сектор станет прозрачнее.

"В первой части в общем представлено, что такое бюджет, объясняется, как его формируют, как собирают и распределяют средства. Вторая часть – экономические тенденции и прогнозы, поясняющие почему в ближайшее время доходы и расходы бюджета будут такими, как представлено в проекте. Третья - самая большая часть - посвящена конкретно бюджету на 2019 год. В ней подробно рассказано о доходах бюджета и областях, на которые пойдут деньги, а также представлены важнейшие перемены, которые принесет бюджет на 2019 год", – сказала одна из инициаторов проекта Аста Бутриме.

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В информации сказано, что 10 лет назад уже издавалось подобное издание под названием "Бюджет в твоем кармане", но потом эта традиция оборвалась.

"Несколько лет назад мы заметили, что на Западе такие издания пользуются популярностью, обществу они нравятся, да и люди стали активнее участвовать в формировании бюджета, поэтому решили издавать его и в Литве.

Проект бюджета состоит из разных документов, законов, информация в нем подается на специфическом языке, понятном не каждому. А мы хотим, чтобы все было наоборот – хотим, чтобы общество активно участвовало в управлении страной, интересовалось, предлагало, критиковало. Мы хотим, чтобы каждый житель Литвы понимал, как готовят бюджет, но понимаем, что это утопия. Для нас главное, чтобы те, кто интересуется бюджетом, без проблем и в одном месте нашли всю актуальную информацию", – сказала она.

Минфин информирует, что получил из парламента запроса на дополнительные 611 млн. евро. Сейчас предложения рассматривают, часть была принята, поэтому придется корректировать издание, когда окончательный вариант бюджета будет принят в парламенте. По словам Бутриме, специалисты учтут замечания жителей и в следующем году это издание появится снова.