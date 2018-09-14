"Моя главная задача - представить сбалансированный, профессионально подготовленный проект бюджета, который отразить существенные задачи правительства. В прошлом году при составлении бюджета главной целью была борьба с нищетой, а в этом – структурные реформы в сфере образования, здравоохранения, налогов и пенсий, а также снижение "теневой" экономики. Большая часть дополнительного финансирования будет направлена на эти сферы", – сказал Шапока в интервью BNS.

Департамент статистики Литвы недавно объявил, что в прошлом году за чертой бедности жили около 650 000 жителей страны, это 22,9% всего населения. Уровень нищеты в прошлом году составлял 307 евро на одиноко живущего жителя и 644 евро на семью из двух взрослых и двух детей до 14 лет. Самым высоким уровень нищеты был в группе от 65 лет и старше. В прошлом году в нищете жили 33,4% жителей этого возраста и этот показатель, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 5,7%.

Пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте отметила, что с нищетой чаще сталкиваются люди старше 65 лет и одинокие родители, воспитывающие детей. Результаты реформ этого года, по ее словам, отразятся лишь в статистике 2020 года.

"К примеру, один из способов снижения нищеты - универсальные выплаты на ребенка ("детские" деньги), которые платят с начала 2018 года. С 1 января 2019 года из планируют увеличить до 50 евро в месяц. Малообеспеченным и многодетным семьям платят дополнительные деньги на каждого ребенка - 15,2 и 28,5 евро в зависимости от возраста ребенка, а с 2019 года эту сумму уравняют, она составит 20 евро. Значит, малообеспеченные и многодетные семьи будут получать по 70 евро на каждого ребенка", – сказала Самошкайте.

Еще один способ борьбы с нищетой – индексации пенсий. Пенсии пересчитали в августе-сентябре тем пенсионерам, стаж которых составляет больше 30 лет.

"Планируется, что в конце 2018 года средняя пенсия по старости составит 315 евро, а с необходимым стажем – 332 евро, а в 2016 г. это было соответственно 255 и 266 евро.

С начала 2019 года пенсии снова будут индексироваться и увеличатся на 6,8%. Людям, чьи пенсии меньше 230 евро будут доплачивать в среднем по 20 евро", – заметила собеседница.

По ее словам, еще один важный шаг, – увеличение суммы на поддержки малоимущих со 102 до 122 евро, от этой суммы зависит большая часть социальных выплат.

Экономист Swedbank Мачюлис сказал, что нет сомнений, что в результате всех принятых мер показатель нищеты за 2018 г. будет более оптимистичным.

"Быстро растут пенсии по старости – почти на 15%, на 12% растут зарплаты работников публичного сектора. Быстрее всего растут доходы людей с зарплатами ниже средней, поэтому неравенство доходов в 2018 г. снизилось", – сказал Мачюлис.

Однако профессор Вильнюсского университета экономист Ромас Лазутка считает, что бюджета на один год для снижения нищеты не достаточно, а на какие-то серьезные изменения статистики рассчитывать не стоит.

"Если посмотреть на то, что осуществили в этом году, а что планируется в следующем, можно найти меры, которые улучшат положение бедствующих. Но нищета заметно не снизится. Помощь малоимущим увеличили с 102 до 122 евро, но уровень нищеты одного человека - 300 евро. Они получат немногим больше, но над уровнем нищеты не поднимется. Если иметь в виду, что увеличиваются внутренние доходы, цены, то эти последствия будут почти не заметны.

Детские деньги можно назвать помощью бедствующим, поскольку безработные и люди с небольшими доходами не могли пользоваться льготами, вот они и получили дополнительные доходы. Индексация и повышение пенсий возымеет действие, поскольку часть пенсионеров живет в нищете", – сказал Лазутка.

Некоторых людей спасло повышение минимальной зарплаты, но не всех – одинокие люди с небольшими доходами может и ощутят улучшение, но мать-одиночка с минимальной зарплатой все равно останется в нищете.

"Я не думаю, что будут большие перемены в статистике нищеты за 2018 год. Число бедствующих уменьшится на 1-2%, но показатель все равно останется высоким", – сказал собеседник.

По словам Мачюлиса, надеяться, что бюджет в течение нескольких лет будет ориентирован на снижение нищеты несправедливо.

"Мы должны вырваться из примитивных представлений о том, что такое нищета и борьба с ней. Социальные выплаты в коротком периоде на самом деле кому-то помогут, кто не может позаботиться о себе, но если мы говорим о прогрессе государства, обеспечении такой экономики, в которой минимум людей не сможет позаботиться о себе, мы должны думать только о структурных реформах.

Отвечать на вопрос, какой должна быть реформа образования, достаточно ли получаем зарубежных инвестиций, хорошо ли работает местный капитал, нет ли ненужных барьеров на пути создания рабочих мест, могут ли молодые специалисты открыть свое дело, или есть какие-то проблемы, все это позволит снизить нищету и отставание регионов. Ни одно государство не изжило нищету только путем повышения пособий и минимальной зарплаты", – сказал он.

Лазутка же заметил, что несмотря на то, что структурные реформы важны в долгосрочном периоде борьбы с нищетой, не стоит их противопоставлять выплатам.

"Нельзя противопоставлять выплаты и структурные реформы, которые могут влиять на снижение нищеты. Нельзя оставлять в нищете людей, которые сегодня не могут устроиться на работу, у которых есть дети. Но, конечно, превенция всегда лучше "лечения" от нищеты.

Система образования как раз и представляет собой одну из таких структурных сфер, которая, если является качественной и недискриминирующей, в долгосрочном периоде может обеспечить снижение нищеты", – считает Лазутка.