Пенсионеры
Благодаря закрепленной в законе индексации пенсий средняя пенсия по старости с начала следующего года вырастет на 30 евро – до 375 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем – на 32,5 евро до 397 евро.
Поскольку депутаты поддержали предложение президента Гитанаса Науседы об индексации пенсий, то пенсии по старости в следующем году в среднем повысится на 3,5 евро. Дополнительно индексированные пенсии начнут выплачивать не позднее, чем с 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, которая образуется с января.
По данным Фонда социального страхования (Sodra) с учетом индексации и предложения президента самые низкие пенсии, не достигающие 205 евро (при наличии необходимого стажа), увеличатся на 21,78 евро, а самые большие, которые превышают 1 тыс. евро – на 93,6 евро.
Учителя
Зарплата учителей общеобразовательных школ, неформального просвещения и педагогов профессионального обучения с сентября следующего года вырастут на 10% или на 100 евро после уплаты налогов. Например, зарплата учителя без квалификационной категории в среднем вырастут с 720 до 790 евро. Зарплаты педагогов, обладающих категориями, увеличится более значительно.
Зарплаты воспитателей детских садов с сентября сравняются с зарплатами учителей общего образования и увеличатся более чем на 30%. По предварительным подсчетам, зарплаты этим педагогам вырастут почти на 300 евро.
Зарплаты преподавателей и научных работников с сентября будут почти на 10% больше, чем в этом году – они вырастут приблизительно с 1100 до 1214 евро. Однако при установлении зарплат преподавателей и научных работников в высших школах не применяется единая система установления коэффициентов зарплат.
Медики
В госбюджете предусмотрены средства для того, чтобы средняя зарплата врачей со второй половины 2020 года выросла с нынешней более чем 1600 евро до почти 2000 евро. Заработная плата младших медработников должна вырасти почти c 850 евро до почти 1000 евро. Точный рост зарплат врачей и прочих медработников сейчас установить трудно, поскольку это определяют главы учреждений.
Служащие
Зарплаты всех государственных служащих поднимутся на три евро за счет увеличения с 173 до 176 евро базового размера зарплаты.
На более интенсивный рост зарплат могут надеяться специалисты, получающие меньше других и старшие специалисты – по причине повышаемых коэффициентов должностных зарплат, которые устанавливают минимальные и максимальные пределы зарплат, они дополнительно повысятся на 18-112 евро.
Например, зарплата старшего специалисты сейчас составляет от 603 до 1220 евро до уплаты налогов, в следующем году они могут составлять от 714 до 1 240 евро. Зарплаты специалистов могут подняться с нынешних 505-1121 евро до 613-1139 евро.
Конкретная зарплата госслужащих зависит от решений руководителей учреждений.
Уставные служащие
В следующем году наиболее значительно должны увеличиться зарплаты работников Департамента противопожарной безопасности и спасения и Департамента охраны руководства.
Зарплаты пожарных всех звеньев должны в среднем вырасти на 125 евро и оставить 931 евро "на руки".
В среднем зарплаты работников Департамента охраны руководства должна повыситься на 227 евро и составить 1484 евро "на руки". Это ведомство, работники которого в системе МВД зарабатывают больше всего.
В среднем на 119 евро (до 1352 евро "на руки") повысятся у работников Службы расследования финансовых преступлений.
Зарплаты пограничников должны вырасти в среднем на 114 евро до 957 евро (после уплаты налогов).
Зарплаты полицейских должны в среднем повыситься на 66 евро и достигнуть 1019 евро ("на руки"), между тем наименее значительно повысятся зарплаты должностных лиц в Службе общественной безопасности – в среднем на 49 евро до 909 евро (после уплаты налогов).
Руководство государства
Зарплата президента страны Гитанаса Науседы в следующем году составит 5856 евро – на 176 евро больше, чем сейчас. Зарплата спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса вырастет на 52 евро до 3 065 евро, а премьера Саулюса Сквернялиса – на 57,7 евро до 3 385 евро "на руки".
Родители
С января универсальная выплата на ребенка вырастет с 50 до 60 евро, а выплаты на детей с недугами, а также из многодетных и малоимущих семьей – с нынешних 70 до 100 евро.
Универсальные выплаты начали выплачивать с 2018 года, сначала они составляли 30 евро.
Предприниматели
Минимальная месячная зарплата с начала следующего года вырастет на 9,4% до 607 евро до вычета налогов. Часть работодателей сказали, что это осложнит их деятельность.
С начала следующего года меняется и порядок оплаты командировочных расходов – они не будут облагаться налогом, если зарплата получающих их работника будет составлять 1,65 минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Сейчас этот коэффициент составляет 1,3 ММЗ. Вместе с ростом ММЗ это в наибольшей степени повлияет на автоперевозчиков грузов.
Прибыль коммерческих банков, превышающая 2 млн евро, будет облагаться тарифом налога в 20% – на пять процентных пунктов больше, чем сейчас.
Со следующего года отменяются свидетельства на строительный бизнес, ремонт автомобилей и услуги нянь, поэтому жители, оказывающие эти услуги, должны будут регистрировать индивидуальную деятельность.
Косвенное влияние на бизнес окажет и повышение акцизов на горючее с нового года.
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