Жительница Вильнюса Мигле (фамилия редакции известна – DELFI) жила в Павильнюсе с детства – всего 25 лет – и лишь недавно перебралась в центр города. По ее словам, в течение длительного времени Павильнюс оставался нетронутым районом, много лет назад это было лишь городское предместье, больше напоминавшее деревню.

"В Нижнем Павильнюсе еще много от прежней деревни осталось, там вообще сложно сказать, что ты находишься в Вильнюсе, или вообще в Литве. Мы приехали туда 21 год назад, когда появились на свет мои брат и сестра, тогда дом там стоил дешевле, чем квартира в городе. Сейчас это хорошее место, до центра на машине 10-15 минут и на автобусе столько же. Тогда там были только дачи, наследие советских времен, где у людей не было воды на участке зимой, эти дачи не были предназначены для жизни, домики больше походили на сараи для инструментов. Все, что там люди делали - поливали растения в теплицах.

С детства помню, что одни соседи держали коз, а другие корову. На лугу скашивали траву на сено. Иногда проезжали повозки с лошадьми. Напомню, до этого места от центра можно добраться быстрее, чем до Фабийонишкес. Однако в то время и в Ужуписе кур держали", – рассказала Мигле.

По ее словам, пришло время, и люди поняли, что жить в Павильнюсе удобно. На месте дач стали строить жилые дома. По словам Мигле раньше там жило много русскоязычных и поляков, а сейчас появилось и немало литовцев. Район стал популярнее, когда рядом стали строить Кальненай.

Сейчас в районе есть несколько частных детских садов, община активная – проводят кружки и занятия как для детей, так и для взрослых.

Единственное, чего не хватает - это хорошего сообщения, поскольку автобуса иногда приходится ждать довольно долго.

Вильнюсец Арнас недавно купил в Павильнюсе новый дом за 123 500 евро (площадь дома 140 кв. м). Он заметил, что важную роль при выборе сыграло местоположение района и то, что район растет.

Глава компании Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал, что в соответствии с общим планом Вильнюса – Павильнюс это территория, где возможна невысотная застройка. Здесь строят в основном частные дома, коттеджи и дома на несколько квартир.

"В Павильнюсе и в Кальненай новые коттеджи с частичной отделкой площадью 90-110 кв. м в среднем стоят 1000-1100 евро за кв. м. В последнее время стали строить коттеджи площадью 60-70 кв. м, по цене 1200-1450 евро за кв. м. Цены здесь довольно стабильные, есть немалый спрос, но есть и предложение, что не дает расти ценам", – сказал DELFI Антанавичюс.

По его словам, район популярен тем, что это район индивидуальных домов, находящийся ближе всего к центру города.

Как и в других развивающихся районах, жители сталкиваются с заторами, нехваткой детских садов и школ. По прогнозам Антанавичюса, в ближайшее время эти проблемы вряд ли будут решены.