Руководитель центра Тереза Бируте Бураускайте сказала, что онлайн-информация о деятельности более 1600 агентов была опубликована для того, чтобы помочь стране очиститься и предотвратить спекуляции.
«Это была последняя публикация. Я бы рассматривала обнародование информации как очищение нашей нации», - сказал Т.Бураукайте в интервью BNS в субботу.
Она сказала, что сожалеет о том, что люди, фигурировавшие в списках агентов, не воспользовались возможностью, чтобы признаться государству.
Согласно закону, государство на 75 лет засекретило информацию об агентах КГБ, которые добровольно согласились признать свою деятельность в 2000 году. Таких было полторы тысячи.
«Я сожалею, что многие люди, чья работа не была ревностной, но была зафиксирована, не осмелились прийти. Может быть, не было достаточного доверия к государству, другие, возможно, не подумали, что они не сильно навредили, написав тот или иной отчет о туристической поездке», - рассуждает Т.Б. Бураскайте.
Список агентов на сайте kgbveikla.lt начал публиковаться в 2012 году, он постоянно обновлялся.
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