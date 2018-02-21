Об этом он сказал 20 февраля вечером во дворце правителей на презентации книги "История Литвы. Книга для подросших людей. 1 часть". На презентации присутствовал сын Бумблаускаса Мангирдас.

В книге представлены основные эпизоды литовской истории с древних времен до конца XVIII в. Издатель Baltos lankos Саулюс Жукас сказал, что книга задумывалась как учебник и должна была появиться 3 года назад, но потом стала рассказом об истории глазами детей.

"Когда я спрашивал у школьников, многие повторяли, что им от истории плохо, Мы зашли в какой-то тупик. Дети в нынешние времена Google не видят смысла зубрить даты, а учителя не знают, что у них спрашивать", – заметил историк.

По его словам, учителя чаще всего задают только один вопрос "когда", мало интерпретируют события, поэтому детям от этого нехорошо. "Моя цель - сделать так, чтобы в истории количество дат уменьшилось до минимума. Мы такая капля в истории, что эти ориентиры – даты, становятся смешными, когда мы начинаем друг у друга мучить ими. Конечно, ощущение времени должно присутствовать, но крупные эпохи чаще всего знают, тут даты не нужны", – заметил он.

Бумблаускас признал, что пытался углубляться в педагогику, но не нашел таких источников, которые ясно очертили бы, как общаться с 5-, а как с 7-классником. Кроме того, он не нашел и информацию на тему, что читают дети.

"Я иногда думаю, как работают наши педагоги, что за рамками этой программы, что они делают?", – вопрошал историк.

Однако он советует общаться с детьми, как это делал Антуан де Сент-Экзюпери или Терри Дири. "Учитель спрашивает: "В каком году Колумб пересек Атлантический океан?" Школьница отвечает: "Он пересек его не "в году", а на судне", – цитировал Бумблаускас, говоря, что мы должны перенимать принцип мышления детей. Главное, по его мнению, что дало то, что Колумб переплыл океан, а не в каком году это произошло.

В книге Бумблаускаса впервые внимание уделено детям в истории: в какие игры они играли, какой была система воспитания, школы, учебники, как жили и правили малолетние князья и цари.

"Какая может быть книга для детей без презентации детства, игр, игрушек. Тему игр для мальчиков мы представили как школу рыцарей, а для девочек - как школу для дам (...)", – рассказал Бумблаускас.

Удивляясь, что историю в школе не приближают к детям, он напомнил, что Ядвига вышла замуж за Ягайло, когда ей было 12 лет.

По его словам, взрослый человек может уже подумал о том, что его окружает – как и почему появилась кровать и отхожее место, с каких пор с людьми живут кошки, а для детей это интересная новость.

"Мы представили и рецепт изготовления селитры. Это была революция конца 14 в. – открыли способ ее производства из навоза и кала", – продолжил историк.

Он уверял, что, согласно рецепту, для изготовления требовалась моча монахов – якобы потому, что они пьют алкоголь, значит, моча у них особая.

Говорить, по его словам, можно и о туалетах, которые – настоящее открытие элиты. Крестьян, по словам Бумблаускаса, в деревянные туалеты приходилось загонять едва ли не под дулом, а когда "ушли" немцы, их разобрали на дрова.

"Это тоже наша история", – сказал он.