После 13:00 в сквере имени Бориса Немцова у посольства России стали собираться молодые люди с необычной конструкцией, собранной из разбитых бутылок из-под шампанского, живых роз и колючей проволоки. Данной инсталляцией, которую сами активисты назвали "букет несвободы", они решили проиллюстрировать сложившуюся в стране на сегодняшний день ситуацию в политической сфере.

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"Сегодня в России мы имеем ситуацию, когда все яркое поглощено серым, а все живое закатано в асфальт. В стране сложилась нездоровая атмосфера несвободы. Наша инсталляция символизирует ровно это. Мы видим живые и яркие розы, которые помещены в бутылки из-под шампанского и обернуты колючей проволокой. А бутылка из-под шампанского уже давно стала в России своеобразным мемом и символом правоохранительной системы", - рассказал один из организаторов акции, заместитель председателя "Открытой России", Дмитрий Семенов.

Ровно в 14:00 участники перфоманса тронулись к воротам посольства и возложили конструкцию, рассказав собравшимся концепцию своего мероприятия. После этого все желающие могли сфотографироваться с необычной инсталляцией, а через 10 минут активисты стали вытаскивать из бутылок розы, которые оставили у ворот посольства, а саму конструкцию унесли с собой. "Живые и яркие цветы вырвались из оков. Тем самым мы символизируем, что любой авторитаризм рано или поздно рухнет и росток все равно пробьет асфальт и бетон, а в России настанет свобода", - прокомментировал для DELFI член федерального совета "Открытой России" Илья Новиков.





По словам Дмитрия Семенова, сегодняшний день для своего мероприятия они выбрали не случайно. "Сегодня ровно 100 дней, как в российской тюрьме голодает Олег Сенцов. Конечно же, мы не могли сидеть сложа руки в такой день. Однако, когда мы говорим о деле Сенцова, мы не должны забывать и о других громких делах в России. Это и девочки по делу "Нового величия", и дело сотрудников Гоголь-центра и огромное количество дел за лайки и репосты в интернете", - сообщил он.

В конце акции к участникам подошел сотрудник полиции, охраняющий посольство, который поинтересовался, что здесь происходит и уведомляли ли об акции. Организаторы сообщили, что провели перфоманс по случаю 100-го для голодовки Сенцова. Также они объяснили полицейскому, что данная акция не требует согласования, поскольку количество участников не превышает 15 человек, но, тем не менее, в понедельник на всякий случай они уведомили по электронной почте комиссариат о том, что намерены провести мероприятие у посольства. После полученных ответов страж порядка отправился на свой пост для дальнейшего несения службы.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. В его поддержку выступили более 100 деятелей мировой культуры.