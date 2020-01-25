"Университет готов сотрудничать в создании Литовского государства и в изменении литовского общества, он берет такую ответственность, с точки зрения того, что мы можем сделать, исходя из своей академической компетенции, так это критический анализ имеющихся проблем, рефлексия и экспертные решения", – комментировал BNS встречу с президентом Р. Петраускас.
"Поставленная президентом цель – общество благосостояния, его условием является рост качества образования и науки, в этом мы можем сотрудничать непосредственно", – отметил будущий ректор.
После этой встречи администрация президента сообщила, что руководитель страны обсудил с избранным ректором значение образования в обществе и для прогресса государства, пожелал успешного руководства старейшим университетом Литвы, его продвижения на международном уровне, научных завоеваний.
Президент считает, что важнейшие решения в сфере образования и науки должны основываться на научных исследованиях и выводах экспертов. На встрече также обсуждалась важность научных исследований в развитии государства и продвижении прогресса.
Позднее, в пятницу будущий ректор ВУ встретился и с премьером Саулюсом Сквернялисом.
"С премьером была действительно деловая встреча, премьер сказал, что считает ВУ основным университетом Литвы, многого от него ожидает. И мы предлагаем открытое сотрудничество, нашей целью не является содержание университета, нашей целью является государственный прогресс, и в этой сфере мы должны работать вместе", – сказал после встречи Р. Петраускас.
После избрания ректором на этой неделе Р. Петраускас сказал в интервью BNS, что будет стремиться к большему лидерству ВУ в общении с руководителями страны и другими политиками "о реальном приоритете науки и обучения".
В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.
Он приступит к обязанностям ректора после инаугурации, 1 апреля.
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