Будущее Вильнюса - некоторые перемены понравятся не всем

На общем плане есть несколько локальных центров: на Западе – у пр-та Пилайте и западной объездной дороги, на Северо-западе – у ул. Укмергес и Западной объездной дороги, на Востоке – в Новой Вильне, а также в Жирмунай и Григишкес. Эти центры предназначены для создания качественных услуг вдали от центра города. Там разрешается интенсивная застройка, строительство больших ТЦ, смешанных расширений.

В части вышеупомянутых локальных центров уже сейчас есть коммерческая деятельность и офисы, поэтому больше внимания будет уделено Новой Вильне и Григишкес, где себе место без проблем могут найти качественные центры услуг.

Одна из целей общего плана – формирование компактного центра Вильнюса, чтобы интенсивнее использовать городское пространство, особенно – заброшенные или пустеющие фабричные территории. Но в документе есть и ограничения, мешающие возрождать такие постройки.

Во всем Науяместисе новые здания или реконструируемые здания площадью больше 5000 кв. м должны получить сертификаты в соответствии с критериями системы расширения, признанной в Литве или ЕС. Это сложно применить при реконструкции зданий.

Возникает вопрос, как это осуществят в реальности и не осложнит ли процесс на столько, что застройщики решат больше ничего не делать в центре Вильнюса и там по-прежнему будут стоять непривлекательные здания бывших фабрик и заводов, ибо расходы в таких случаях будут нерациональными.

Вне всякого сомнения, применение высоких стандартов приветствуется, но это осложнит обновление города.

Большое внимание в городе будут уделять снижению популярности личного транспорта: улучшат доступность и привлекательность общественного транспорта, проложат велодорожки, расширят возможности использования электромобилей. Все это будет направлено на вывод личных автомобилей из центра города.

Вильнюс идет путем, который выбрали многие города развитых стран Европы - Осло, Мюнхен, Барселона, где автомобильные дороги превращаются в публичные пространства, террасы, удобные пешеходные дорожки и аллеи.

Рядом с центром и загруженными районами будут строить многоэтажные стоянки для автомонбилей.

Сейчас в городе наблюдаются два типа застроек - строительство отдельных домов или целых кварталов многоквартирных или индивидуальных домов и коттеджей. Есть очевидная тенденция – садоводческие товарищества превращаются в жилые районы. Несмотря на то, что в последнее время люди возвращаются в город, периферийные зоны на плохо развитых территориях все еще будут оставаться привлекательными среди людей с небольшими доходами, которым не по карману жилье в центре.

Если в городе по-прежнему будут доминировать только два типа жилья - люди, которые не хотят жить в многоквартирных домах советской постройки, но не могут себе позволить новое жилье, по-прежнему будут выбирать периферийные районы или Вильнюсский район с плохой социальной и инженерной инфраструктурой и ограниченной возможностью улучшения ситуации.

В соответствии с общим планом, планируется комплексная реновация советских многоквартирных домов. Параллельно планируется дополнительная застройка для создания разнообразия жилья с коммерческими помещениями на первом этаже. В числе приоритетных зон: Науининкай, Новая Вильня, северная часть Жирмунай; затем идут Шнипишкес, Вилкпеде, Науяместис.

Отказ от монофункциональности поможет вдохнуть больше жизни в спальные районы. При планировании обновления многоквартирных домов больше внимания стоит уделять эффективному использованию публичных пространств, оборудованию автомобильных стоянок и др.

В деле расширения периферийных зон больше всего внимания уделяют северной части Пилайте, территории у Минского шоссе и территориям у ул. Укмергес рядом с Западной объездной дорогой.