Такие результаты представлены в отчете исследования литовского рынка труда, а также социальной и миграционной политики, поведенного экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Напомним, что Литва претендует на членство в этой организации.

В отчете сказано, что люди из Литвы уезжают за границу ради хорошо оплачиваемой работы.

Согласно прогнозам, до 2030 года численность работоспособного населения в стране сократится на 30%. Количество пенсионеров на 100 жителей увеличится с 28 в 2015 году до 46 в 2030 г.

В отчете сказано, что разница между зарплатами в Литве и в других странах Европы сокращается слишком медленно.

Однако в отчете отмечается, что экономика Литвы после всемирного кризиса ожила и укрепилась, ВВП, зарплаты и уровень занятости вернулись на докризсный.