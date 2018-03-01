Такие результаты представлены в отчете исследования литовского рынка труда, а также социальной и миграционной политики, поведенного экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Напомним, что Литва претендует на членство в этой организации.
В отчете сказано, что люди из Литвы уезжают за границу ради хорошо оплачиваемой работы.
Согласно прогнозам, до 2030 года численность работоспособного населения в стране сократится на 30%. Количество пенсионеров на 100 жителей увеличится с 28 в 2015 году до 46 в 2030 г.
В отчете сказано, что разница между зарплатами в Литве и в других странах Европы сокращается слишком медленно.
Однако в отчете отмечается, что экономика Литвы после всемирного кризиса ожила и укрепилась, ВВП, зарплаты и уровень занятости вернулись на докризсный.
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