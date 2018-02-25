Будет еще холоднее: температура снизится до -26 градусов

В воскресенье в Литве ожидается переменная облачность. Местами ожидается небольшой снег. Температура – 8–13 градусов мороза.
В понедельник почти без перемен – ожидается переменная облачность, снег. Ночью будет 15–20 градусов мороза, днем – 6–11 ниже нуля.
В ночь на вторник будет еще холоднее – температура в юго-восточных районах опустится до 23–26 градусов мороза. Во вторник днем будет 11–14 градусов мороза и сильный ветер.
В среду ветер принесет снежные тучи, ожидается метель.
Правда, во второй половине недели немного потеплеет – по ночам будет до 15 градусов, а днем – до 10 градусов мороза.
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