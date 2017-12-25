Так чиновники в Брюсселе прокомментировали инициативу парламента и правительства Литвы, связанную с инициацией пересмотра директивы перехода на летнее время.

"ЕК в данный момент рассматривает вопрос перехода на летнее время, с учетом всех имеющихся данных. Представители Ек подчеркивают, что цель согласования вопроса летнего времени и его отмены на уровне ЕС – избавиться от проблем, особенно в сфере транспорта, логистики и энергетики, которые возникли бы если бы вопрос изменения времени никак не координировали бы", – информировала BNS ЕК.

По данным чиновников ЕК, в подготовленном 10 лет назад отчете по этой директиве сказано, что директива подходящая и способствует экономии электроэнергии. В 2014 г. по заказу ЕК было проведено исследование, представившее подобный же вывод: если бы в ЕС летнее время применялось бы не координировано, это доставило бы неудобства компаниям и жителям.

Правительство и парламент Литвы решили начать консультации с ЕК и странами-членами ЕС, чтобы пересмотреть установки, касающиеся перехода на летнее время.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что такое решение было принято с учетом общественного мнения. В этом году были представлены результаты опроса, которые показали, что 79% жителей Литвы высказываются против перехода на летнее время.

Летнее время ежегодно вводят в большинстве стран ЕС и Северной Америки. Сторонники этого порядка говорят, что светлые вечера летом позволяют экономить электроэнергию, побуждают людей проводить время на улице, снижают число ДТП, риск преступлений. Критики этого порядка утверждают, что перевод часов раздражает людей, приводит ко временному расстройству здоровья, люди не видят явных доказательств экономической выгоды этого порядка.