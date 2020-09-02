Брюссель хочет уравнять правила защиты от коронавируса на всей территории Евросоюза

Самым серьезным звонком было решение Венгрии с 1 сентября в одностороннем порядке закрыть границы для всех граждан ЕС и не ЕС за исключением Польши, Чехии и Словакии. Это напомнило события прошлой весны, когда страны одна за другой стали закрывать границы и так пресекли свободное перемещение людей и товаров в пределах ЕС.

Инициативу в вопросе координирования этого вопроса проявила Германия. 2 сентября после обеда она вместе с ЕК представит послам стран ЕС свои предложения по уравниванию превенции COVID-19 во всем ЕС и странах Европейской экономической зоны (Швейцария, Норвегия, Исландия, Великобритания, Лихтенштейн).

В документе пока нет конкретных предложений, но поднимают 5 основных тем, по которым попытаются договориться.

"Общий ответ важен, чтобы избежать фрагментарного подхода, который мы наблюдали в этом году, и для сохранения шенгенской зоны", – сказано в документе.

Предлагают, договориться о едином предоставлении и использовании данных. Некоторые страны, например, Бельгия, сейчас вносит в "красный" список не всю страну, а отдельные регионы. Именно такой подход и рекомендовала ЕК. Литва вносит в список всю страну, если средний показатель заболеваемости там составляет больше 16 человек на 100 000 жителей.

Этот критерий тоже вносит хаос, поскольку страны ЕС пользуются разными показателями (например, тестируют разное количество людей) и соотношением. Например, Литве применяет показатель 16 и больше случаев заражения на 100 000 жителей как для стран ЕС, так и для третьих стран.

В понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что ограничения на поездки и критерии заболеваемости надо пересмотреть.

"Видимо, подобный вопрос возникнет и у других стран ЕС. Мы немного говорили об этом (...). Ведь если мы все становимся похожими или почти одинаковыми, какой смысл закрываться друг от друга. Видимо придет время для такой дискуссии", – сказал DELFI Верига.

Немцы также предлагают договориться об общих средствах защиты, о введении обязательного ношения масок, продолжительности карантина и т.д. (скажем, в Литве это 14 дней, в других странах – 10). Кроме того, sпо-разному оценивают результаты тестов - в одних странах они действуют 48 часов, в других 72 часа.

По словам дипломатов, общие правила по COVID-19 не должны быть обязательными, но если их одобрят, то, вероятно, страны будут их соблюдать.