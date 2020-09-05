Брошенный водителем у дороги автомобиль привлек внимание водителей и полиции

Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что за такое нарушение грозит штраф.
"В полицию поступило немало сообщений об оставленном у дороге транспортном средстве. Полиция выяснила, кто был последним владельцем автомобиля, и выслала ему сообщение, в котором указано, что до 7 сентября он должен убрать автомобиль", – писала Вайткявичене.
За невыполнение этого требования полиции грозит штраф в размере 70-140 евро, за повторное нарушение 140-300 евро, роме того, могут конфисковать сам автомобиль.
Поскольку поступало немало жалоб, полицейские предприняли активные действия и позаботились о вывозе автомобиля Nissan Micra.
В понедельник, 31 августа, его под присмотром полиции забрали и увезли.
На вопрос, почему не ждали 7 сентября (такой срок был дан хозяину, ответили, что так поступили потому, что автомобиль представлял реальную опасность для участников движения.
"Автомобиль мешал движению, а владелец не отозвался, поэтому и решили убрать его до указанного срока", – ответили в полиции.
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