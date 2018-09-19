В опубликованном на этой неделе исследовании Консультативного комитета по миграции говорится, что, остановив поток дешевых работников из стран Евросоюза, Британия одновременно должна будет начать больше привлекать средне- и высокооплачиваемых квалифицированных иммигрантов со всего мира.

Этот доклад готовился целый год, он был заказан кабинетом Терезы Мэй, и ожидается, что на его основе и будет строиться миграционная политика Британии.

Эта политика касается и десятков или даже сотен тысяч русскоязычных граждан Евросоюза: сейчас в Британии, по приблизительным оценкам (точных данных не существует), уже живут около трехсот тысяч приезжих из Литвы и Латвии. Среди них очень много русскоязычных, и наверняка еще очень многие хотели бы перебраться в Британию на заработки.

Тем гражданам других стран ЕС, кто уже живёт и работает в Британии, по состоянию на сейчас ничто не грозит.

"Если Британия сможет принимать решения относительно основных характеристик ее миграционной политики, то мы рекомендуем сделать режим въезда высококвалифицированной рабочей силы более мягким, чем режим въезда низкоквалифицированных работников, при отсутствии преференций для работников из Европейской экономической зоны. Более квалифицированные работники обычно имеют более высокие заработки и более позитивно влияют на состояние финансов государства", - поясняет председатель Консультативного комитета по миграции профессор Алан Мэннинг.

Комитет, впрочем, признает, что какие-то преференции для граждан ЕС Британия может сохранить в обмен на уступки Брюсселя в каких-то других областях - прежде всего в торговле.

По мнению комитета по миграции, барьер на пути дешевой рабочей силы в целом будет выгоден для экономики, поскольку он заставит работодателей более эффективно использовать рабочую силу, привлекать безработных ныне британцев, а более высокие в среднем заработки приведут к росту платежеспособного спроса.

Однако многие представители британского бизнеса говорят, что недостаток дешевой рабсилы прежде всего приведет к росту цен. Кроме того, в некоторых отраслях иммигрантов просто некем быстро заменить.

"Любое резкое отсечение рабочей силы из Европейской экономической зоны было бы проблематичным, если не катастрофическим для фирм в очень многих регионах и секторах экономики", - цитирует газета Daily Mirror Джейн Граттон из Британской торговой палаты.

Глава Федерации строителей Брайан Берри заявил, что если рекомендации комитета будут реализованы, это парализует строительную отрасль.

Оппозиционер из левой Лейбористской партии, противник выхода из ЕС Дэвид Лэмми заявил, что правительство тори хочет ударить по бедным.

"Заплатят самые уязвимые. Если фрукты не собраны, цены поднимутся, и проиграют потребители", - сказал Лэмми.

Представители системы здравоохранения неоднократно говорили, что без медсестер, сиделок и уборщиц из стран ЕС им, мягко говоря, придется трудно.

В начале недели авторитетный исследовательский центр Oxford Economics обнародовал результаты исследования, согласно которым иммигранты из Евросоюза в год в среднем приносят в казну - в виде разницы между уплаченными налогами и полученными пособиями - на 2300 фунтов больше, чем коренные британцы.

Правда, в основном эту разницу обеспечивают иммигранты из "старой" Европы, а не из новых восточноевропейских членов Евросоюза.

Если переговоры между Британией и ЕС о выходе не закончатся ссорой и разрывом без соглашения, то тем гражданам других стран ЕС, кто уже живёт и работает в Британии, по состоянию на сейчас ничто не грозит: правительство Британии обещает ввести для них лишь очень простую процедуру регистрации в заявительном порядке.

Кроме того, у тех, кто еще планирует приехать, тоже есть время. Поскольку Британия и ЕС планируют ввести переходный период с момента формального выхода в следующем марте и до конца 2020 года, то новый режим в отношении трудовых иммигрантов предполагается ввести с начала 2021 года.

До тех пор - или по крайней мере до марта - для граждан ЕС в Британии сохраняется полная свобода передвижения: приезжай, селись, работай без всяких формальностей, как дома.